Cuixart fa una crida a desobeir «lleis injustes»

Cada cop mes kumbayá.

Per Sesvoltes el 22 d'agost de 2019 a les 17:08

Retorica propia de finals dels seixanta als EE UU. (curiòs que Joan Baez, que no te ni puta idea de que va la cosa, faci costat als indepes). Com els hi agraden els focs de camp (manis), cantar l'estaca i la gallineta (sic) i el we shall overcome (ho tornarem a fer) !!! Els hi perd l'estètica.