Pimec veu la fira de consum estratègic de l'ANC per la Diada com un «boicot» empresarial

Pimec s'ha posicionat en contra de la fira de consum estratègic que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) habilitarà amb motiu de la Diada el proper 11 de setembre perquè "qualsevol discriminació que perjudiqui i confronti empreses i consumidors" és negativa. La patronal s'ha mostrat gens partidària a "qualsevol acció de boicot o de discriminació que pugui perjudicar i confrontar les empreses i aquestes amb els consumidors", ha dit.Així mateix, ha afegit que no es pot posar en perill el negoci de les empreses "per qüestions estrictament polítiques" i ha criticat qualsevol "maniobra" que pugui tenir "conseqüències negatives sobre l'economia". La patronal ha reivindicat que les empreses "formen part de l'economia i no de la política".L'ANC va anunciar aquest dimecres que a banda de la manifestació de la tarda organitzarà un seguit d'activitats a Pla de Palau durant el matí. Entre aquestes hi ha la fira de consum estratègic que permetrà fer un test interactiu per saber si s'és un consumidor estratègic que potencia el compromís de consumidors i empreses amb l'economia catalana sense ingerències polítiques. Al voltant s'hi ubicaran empreses registrades a Consum Estratègic per a qui vulgui efectuar un canvi de contracte, per exemple.

