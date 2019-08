ERC sosté que és compatible el diàleg amb la confrontació amb l'Estat

La dinàmica del diàleg i la confrontació pacífica amb l'Estat a partir de la "desobediència civil" ha de poder ser compatible. Aquesta és l'aposta de la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, que des de Prada de Conflent ha marcat el posicionament del seu partit després que el president de la Generalitat, Quim Torra, fes dimarts una crida a la "confrontació democràtica" amb l'Estat , tot donant per caducada la via del diàleg. La dirigent republicana ha titllat de "tramposa" l'estratègia de "contraposar el diàleg i la desobediència" i ha avisat que es tracta d'una dinàmica "autodestructiva en la qual ha caigut" el moviment independentista.La dificultat per establir un diàleg efectiu amb l'Estat és tingut en compte per la portaveu d'ERC, que ha precisat que, en cas de no ser possible, s'han de buscar altres vies i solucions. Ha assegurat, en aquest sentit, que "la combinació amb la desobediència civil, amb diverses accions que s'han de concretar, pugui ser la manera de forçar aquest diàleg" amb el govern espanyol.Tot això, però, des d'una "unitat estratègica". Vist el calendari a curt termini -que inclou dates com la Diada i el veredicte del Tribunal Suprem-, la portaveu ha demanat "superar la desconfiança i posar el focus en l'adversari comú de l'independentisme: l'estat espanyol". No ha descartat, per això, que el "consens estratègic" pugui incloure els comuns, sinó que té pretensió d'incloure persones i organitzacions que estiguin "en contra de la repressió" i de la "judicialització".Es tracta, segons Vilalta, d'aconseguir "acumular forces" i comptar amb "majories democràtiques a les institucions". Amb tot això, i seguint aportant propostes, s'aconseguirà que la Diada i la resta d'accions de futur siguin un "èxit" i es projecti la imatge d'un "poble coordinat", ha ressaltat.Preguntada per la possibilitat d'anar a eleccions, Vilalta no ha volgut descartar l'opció. Des de la formació no s'ha donat per decidit l'enfocament de la següent etapa política i hi ha diverses alternatives sobre la taula. Els comicis serien una bona opció "si han de ser un bon instrument" per aconseguir enfortir el partit, tant a nivell nacional com internacional, o fer "obrir un procés de negociació". Tampoc es rebutja la possibilitat de proposta de "govern de concentració" que ajudi a donar resposta a la sentència i els futurs mesos de tardor.Vilalta ha referenciat, a més, les crítiques d'un sector d'ERC pronunciades el passat dilluns, també a Prada de Conflent, en què es demanava que la militància pugui votar si facilita la investidura de Sánchez. Ha valorat positivament el "debat intern" i ha explicat que més endavant hi haurà un "procés congressual" en el que es podrà parlar sobre "molts dels debats que ells plantegen", malgrat no es contempla cap votació. En qualsevol cas, ha apuntat la necessitat de "millorar els mecanismes de comunicació interna" del partit.

