Jove, sa i bon nedador: el perfil dels ofegats amb bandera groga o vermella

Una de cada tres -un 36%, exactament- de les 23 que han mort ofegades aquest estiu a les platges catalanes s'estaven banyant amb bandera groga o vermella. I tenen un perfil en comú: "joves, sans i bons nedadors", segons relata aMontse Font, cap de gestió del servei d'emergències de Protecció Civil."La gent que es banya amb bandera groga és gent sense por, sovint bons nedadors a la piscina. Però el mar no és una piscina", explica Font, que recorda que les platges abunden en elements incontrol·lables que no es troben en les aigües planes, com ara corrents, cops de mar o fins i tot meduses.A més, algunes d'aquestes víctimes mortals amb bandera groga -un mínim de sis, que podrien ser set depenent de si la mort d'una dona de 68 anys a Roses s'ha degut principalment a l'estat de la mar o a l'edat i condició física de la víctima- s'estaven banyant fora de l'horari de vigilància de les platges, cosa que afegeix encara més risc.Pel que fa als banyistes amb bandera vermella, la cap d'emergències de Protecció Civil és taxativa: "Està prohibit i, a més, fa còrrer riscos també als socorristes", i no només al banyista "inconscient".La xifra de morts per ofegament aquest any a les platges catalanes ha crescut respecte a l'any anteriors, quan van morir 18 en tota la temporada de bany. Però Protecció Civil vol posar en valor també una altra xifra: els 1.500 rescats amb èxit que es realitzen cada temporada.

