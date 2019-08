Detingut a la Jonquera un home que duia un fusell de guerra al maleter del cotxe

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 67 anys i de nacionalitat espanyola que portava un fusell de guerra al maleter del cotxe. La policia estava fent controls aquest dimecres 21 d'agost a l'N-II en el seu pas per la Jonquera (Alt Empordà) quan va aturar el vehicle que conduïa l'arrestat.Una vegada van haver identificat l'home, van registrar el maleter i van trobar-li la funda d'una arma. A l'interior hi havia un fusell de guerra de la marca Mauser del calibre 792PR fabricat a la Corunya. Després que la Guàrdia Civil demanés el permís de tinença d'armes, el conductor va respondre que no en tenia.Posteriorment, els agents de la benemèrita va comprovar que l'arma no estava registrada en cap base de dades. Els agents van comprovar que l'arma funcionava perfectament i tan sols calia carregar-la. Per això van detenir l'home per tinença il·lícita d'armes i van requisar-li el fusell.

