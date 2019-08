Espanya acollirà 15 migrants de l'Open Arms

Espanya acollirà 15 de les persones rescatades per l'Open Arms. Així ho ha avançat aquest dijous la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo: "En principi, el repartiment que vam fer incloent a Romania eren 15, suposem que aquest serà el repartiment que es mantindrà".El passat 15 d'agost, sis països de la Unió Europea es van oferir per a acollir als migrants rescatats al Mediterrani pel buc de l'ONG Proactiva Open Arms. Entre ells, estaven Portugal, Espanya, França, Alemanya, Luxemburg i Romania. Si bé, posteriorment, es va despenjar de la llista aquest darrer perquè amb els altres cinc països es cobrien les necessitats."Els portarem al nostre país en una resposta humanitària que el president va iniciar quan el nostre buc va sortir de Rota", ha subratllat la mà dreta de Pedro Sánchez.A més, Calvo ha defensat que recollir als migrants en el buc de l'Armada espanyola Audaç és "molt més segur i molt més fàcil" que haver noliejat un avió."Ha estat la logística del Ministeri de Defensa qui des del primer moment va dir que era molt més segur el trasllat per mar que per aire. És molt més segur i molt més fàcil per a les nostres forces armades aquesta opció que hem deixat que valoressin tècnicament els propis militars", ha explicat.

