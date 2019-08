La Guàrdia Civil intervé a Reus una pota d'elefant que es venia per Internet

Agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil han pres declaració a un veí de Reus que venia una pota d'elefant per Internet, en una pàgina d'articles de segona mà, com a objecte ornamental i decoratiu.L'elefant és un animal protegit per la legislació internacional i l'home està acusat d'un delicte penal contra la protecció a la fauna, la flora i els animals domèstics. L'investigat no tenia documentació que acredités la procedència de la pota i la seva venda fos legal. Fetes les diligències penals, la Guàrdia Civil posat la part de l'animal a disposició de l'autoritat judicial.

