La meitat dels 23 ofegats a les platges aquest estiu són majors de 70 anys

"No demanen ajuda, en diem ofegats silenciosos". Així defineixen a Protecció Civil el perfil més comú -el 50%- entre els 23 ofegats a les platges catalanes aquest estiu: persones de més de 70 anys o amb patologies -o totes dues coses- que perden el coneixement un cop dins de l'aigua, i que són extremadament difícils de detectar pels socorristes."Un desmai dins de l'aigua és un ofegament mortal", explica aMontse Font, cap de gestió del servei d'emergències de Protecció Civil, que precisa més el perfil d'aquest tipus d'ofegats a les costes catalanes. "Són usuaris de la platja de tota la vida, que no són conscients que, amb l'edat, tot es deteriora", i que no veuen la necessitat de prendre precaucions especials a l'hora de banyar-se. Quan sí que haurien de fer-ho."Que es banyin acompanyats", prescriu Font. Que alerta que moltes persones grans amb patologies decideixen remullar-se a l'aigua del mar "justament perquè es troben malament, a veure si se'ls passa", cosa que augmenta el risc d'esvaniment -i, per tant, d'ofegament- a l'aigua. "Si es troben malament, que vagin a refrescar-se a la dutxa", recomana.La cap d'emergències de Protecció Civil avisa també que l'estat de la mar, tot i que pot agreujar el risc d'ofegament, de vegades és irrellevant. "La majoria d'aquests casos d'ofegament han estat amb bandera verda", assenyala. "Un pam d''aigua pot ser suficient", alerta.

