Detinguda una parella a Lleida per maltractar el seu fill de vint dies i deixar-lo en estat crític

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres una parella resident a Lleida com a presumptes autors d'un delicte de maltractament al seu nadó, segons ha pogut saber l'ACN de fonts pròximes a la investigació.El nen, de només vint dies, va ingressar en un primer moment a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida però a causa de la gravetat del seu estat va ser traslladat a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, on es troba ingressat en estat crític.En el marc de la investigació oberta, els Mossos van detenir tant el pare, de nacionalitat espanyola, com la mare, originària de Colòmbia, de la criatura.

