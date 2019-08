​Detenen tres persones a Terrassa per estafar més de 147.000 euros a companyies d’assegurances

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 13 d’agost tres persones a Terrassa com a presumptes responsables de diversos delictes d’estafa continuada, falsificació documental i revelació de secrets. També hi ha dues persones més investigades, i totes elles formaven part d’un grup criminal que ha estafat més de 147.000 euros a quatre companyies d’assegurances, amb l’emissió de pòlisses falses, la majoria, de vehicles.La investigació es va iniciar arran de la denúncia d’una de les companyies, perquè havia detectat assegurances fraudulentes usant els seus codis informàtics, però que no s’ingressaven a l’empresa, en canvi, sí que es generaven informàticament.Els estafadors contactaven amb els clients i els oferien fer tots els tràmits. Els usuaris, un cop rebien la documentació, que en realitat no tenia cap cobertura legal, abonaven els diners als comptes bancaris que els havien facilitat els detinguts. L’estafa va provocar que quan es van produir col·lisions, de caràcter lleu, els titulars van ser denunciats per conduir sense assegurança, cosa que va provocar la intervenció del turisme i sancions de 1.500 euros.A més, la banda també utilitzava les dades personals obtingudes per utilitzar-les com a prenedors de pòlisses que es donaven d’alta a altres clients seus, que no tenien cap relació amb les víctimes i sense el seu coneixement.La policia catalana ha calculat que hi ha més de 200 perjudicats, encara que no ha descartat que n’hi hagi més. La investigació continua oberta per tal de localitzar més persones afectades o altres asseguradores.El tres detinguts, per la seva part, dos dies després de ser detinguts, el passat dia 15, van passar a disposició judicial davant del Jutjats d’Instrucció número 2 de Terrassa, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

