Jordi Savall, premiat a Prada en un acte contra la repressió de l'Estat

El músic Jordi Savall ha rebut el Premi Canigó, entregat per la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) a Prada de Conflent, en un acte marcat per la reivindicació política contra la repressió de l’Estat. Considerat com un dels grans artistes internacionals en el camp de la música antiga, Savall és expert amb la viola de gamba, musicòleg i director d’orquestra. En l’entrega del premi, la consellera de cultura Mariàngela Vilallonga l’ha descrit com una de les "personalitats musicals més polivalents de la seva generació", i ha destacat la seva feina en defensa de "la dignitat dels presos polítics i exiliats".Des d’un bon inici, l’acte ha tingut molt present Jordi Cuixart. El president de l’UCE, Jordi Casassas ha llegit una carta escrita des de Lledoners explícitament per l’ocasió. Entre les paraules de Cuixart destaca la voluntat de lluita: "Des d’Òmnium Cultural no dubteu que, diguin el que diguin les sentències, seguirem lluitant pels drets humans arreu dels Països Catalans, desobeint les lleis injustes quan calgui", ha escrit l’activista.Per concloure la carta, ha sentenciat que "per la memòria dels que ens han precedit i per la responsabilitat als que han de venir, ho tornarem a fer". Tampoc ha oblidat recordar que fa dos anys, juntament amb Jordi Sánchez, va tenir l’oportunitat de participar en les jornades de la UCE, just abans "d’una tardor que van saber que ho podíem tot", referint-se als futurs esdeveniments de l’1-O.Vilallonga, fent menció a Cuixart i a la resta de presos polítics i exiliats, ha elogiat el tarannà "resistencialista" de la Universitat Catalana d’Estiu, caracteritzada per encarnar atributs d’una cultura que no vol ser "passiva" i no es vol flexionar "contra els autoritarismes, alguns d’ells molt evidents", ha apuntat fent referència a la repressió de l’Estat.Al seu torn, Savall ha agraït amb emoció el guardó i ha recordat la seva família i "els difícils temps viscuts" durant la seva infantesa. Seguint el to de l’acte, no ha volgut passar de banda l’ocasió per reivindicar. Fent un paral·lelisme amb la situació política actual, ha afirmat que en temps de “conflictes polítics” es creen "injustícies fonamentals". Aprofitant l’actualitat de l’Open Arms ha titllat de "barbaritat" que les potències europees no siguin capaces "d’acollir refugiats". Savall ha sentenciat que "no recordar la història vol dir repetir els mateixos errors i crear injustícia".

