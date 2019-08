Buch demana a JxCat que «prediqui amb l'exemple» i treballi per la unitat del PDECat i la Crida

En ple procés d'endreça de l'espai post-convergent, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha manifestat que cal treballar per la "unitat" dins de JxCat amb la confluència de "tots els agents", com el PDeCAT i la Crida. En una entrevista a SER Catalunya, ha dit que s'ha de "predicar amb l'exemple", estar units a JxCat i així tenir arguments per fer un clam a la unitat en el moviment independentista."Tota la confluència ha d'anar unida; no pot ser que diguem que ha d'haver unió i que a casa nostra no n'hi hagi", ha expressat en una entrevista a SER Catalunya. En la mateixa línia, ha insistit que no poden parlar d'unitat i donar la sensació d'anar desunits. Buch ha admès que estan en el moment de veure com teixeixen l'evolució del que va ser CDC, també amb l'entrada de persones independents ja vinculades en aquesta esfera.Buch també ha assenyalat que és millor que ERC, CUP, Front Republicà o entitats com ANC i Òmnium vagin "junts", si troben la manera de fer-ho, en "l'embat" contra l'Estat. El conseller d'Interior creu també que "tots els que creguin que els catalans han de decidir si volen ser o no independents han d'estar treballant plegats".

