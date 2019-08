Budó demana assistir massivament a la manifestació de la Diada «més enllà dels partits»

La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha demanat acudir massivament a la manifestació de l'Onze de Setembre d'aquest any perquè "la Diada ha d'anar més enllà dels partits". Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press, en què ha remarcat que la Diada "no és del Govern ni dels partits, sinó de la gent i de les entitats que convoquen", després que aquest estiu hagin sorgit crítiques a l'ANC per part de membres d'ERC, que fins i tot han renunciat a assistir a la manifestació."Confio que hi haurà una resposta massiva. I aprofito per fer una crida a la gent perquè hi participi més que mai", ha declarat. Budó ha puntualitzat que durant l'1-O la gent no es va preguntar de quin partit era, i ha considerat que precisament aquesta, és l'actitud que s'ha de tenir el proper 11 de setembre.La portaveu del Govern també ha destacat que el president de la Generalitat, Quim Torra, "ja està acabant" la seva ronda de contactes per donar una resposta unitària a la sentència de l'1-O, i que en breu n'explicarà les conclusions."No vull descartar cap opció. En funció de la sentència, òbviament ha d'haver-hi contundència en la resposta", ha defensat, i ha confiat que es produeixi una resposta veritablement unitària davant de qualsevol sentència que no sigui absolutòria.En aquest sentit, ha replicat a Jéssica Albiach (comuns), que en una recent entrevista va demanar a Torra una "resposta inclusiva" a la sentència i no utilitzar-la per impulsar un projecte independentista. Budó ha demanat als comuns "que surtin d'aquesta zona de confort i neutralitat en què s'han volgut instal·lar" i donin suport a l'opinió dels catalans.

