Els pilots de Ryanair a l'Estat voten massivament anar a la vaga

Ryanair és més a prop d'anar a una vaga amb fort seguiment tot l'Estat al setembre, després que el sindicat majoritari, Sepla, hagi obtingut un massiu suport dels pilots de la companyia a l'aturada. Més d'un 90 per cent, segons el sindicat, ha respost afirmativament a la pregunta: "autoritzes la Secció Sindical a prendre totes les mesures legals que es considerin necessàries, inclosa la vaga, per resoldre l'actual conflicte?".El conflicte a què es refereixen sindicat i pilots és l'anunci de la companyia irlandesa de tancar les seves bases a Tenerife Sud, Las Palmas de Gran Canària i, possiblement, Girona , uns tancaments que "suposaran l'acomiadament de més de 100 pilots a tot Espanya".En el seu comunicat, Sepla assenyala que "encara no ha convocat cap vaga", encara que "no descarta fer-ho en les pròximes setmanes" i que abans esgotarà en tot moment les vies de negociació amb la companyia. Ja han convocat 10 dies de vaga al setembre els sindicats USO i SITCPLA ."Esperem que la companyia recapaciti en la seva decisió, que no està emparada per cap motivació econòmica, ja que Ryanair segueix anunciant beneficis any rere any", assenyalen des de la secció sindical del Sepla a Ryanair.El Sepla denuncia que Ryanair ha anunciat el tancament de bases "sense realitzar el procediment legal obligatori per dur a terme un acomiadament col·lectiu" i igualment, considera que aquests acomiadaments "no s'ajusten a la legalitat, al no estar motivats ni legal ni econòmicament".

