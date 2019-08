VÍDEO Buch diu que els manters creen inseguretat perquè «quan mirem la manta és més fàcil que et furtin»

El conseller d'Interior, Miquel Buch ha ofert aquest dijous un sorprenent argument per defensar que la presència de manters a Barcelona genera "percepció d'inseguretat". Que als seus clients és més fàcil que els robin -i no pas els manters-."El fenomen del top manta, segons les diverses enquestes, genera percepció d'inseguretat", ha afirmat Buch, entrevistat a Ser Catalunya per Frederic Vincent. "Quan estem mirant la manta és més fàcil per a un furtador que et pugui furtar", ha continuat. El conseller, però, ha topat amb les preguntes del conductor del programa, que li ha comparat el fet de mirar la manta amb un aparador qualsevol. En aquest cas, Buch ha defensat que, sigui com sigui, vendre al carrer és un "element delictiu" que s'ha de "combatre".A banda d'aquestes controvertides afirmacions, Buch ha aprofitat el debat de la seguretat a Barcelona per anunciar que, durant els propers mesos, el Govern proposarà al Ministeri de l'Interior que promogui una reforma del codi penal, en el sentit d'evitar que els lladres multireincidents puguin evitar entrar a la presó. Ho ha dit en una entrevista a la Cadena Ser, just un dia després que els Mossos d'Esquadra presentessin les darreres dades de seguretat que negaven un problema greu de seguretat a Barcelona i Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor