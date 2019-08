Ricomà, a JxCat: «L'estratègia de la confrontació ha portat presos i exiliats»

El ple d'investidura de Pau Ricomà com a alcalde de Tarragona Foto: Dolors Granero

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), creu que eixamplar la base i "ser més i més forts" és l'única estratègia possible per a l'independentisme. En una entrevista a Catalunya Ràdio , Ricomà ha recordat a JxCat que l'estratègia de la confrontació "no s'ha pogut mantenir i ha acabat com ha acabat", amb presos i exiliats, i que això evidencia que "la correlació de forces és la que és".Per aquest motiu, l'alcalde de Tarragona ha demanat que es facin "estratègies guanyadores i no per guanyar unes eleccions, ni a curt termini, ni per cohesionar un grup de gent o per guanyar entre independentistes". D'altra banda, en clau municipal Ricomà ha insistit que no descarta ampliar el govern municipal amb Junts i la CUP. Ricomà ha dit que se sent còmode "amb aquelles estratègies que es puguin portar a terme" i, tot i respectar les interpretacions de cada partit, ha posat en dubte que s'hagi d'optar per la confrontació amb l'Estat, tal com planteja JxCat. "Cal una estratègia de ser més i més forts, de tenir més musculatura, i que tots aquells que ens veuen com una amenaça no ens hi vegin, sinó que vegin que governem pensant per ells", ha explicat Ricomà.D'altra banda, l'alcalde de Tarragona ha reiterat que no descarta ampliar l'actual govern format per ERC i En Comú Podem. "Crec que l'acord d'investidura està funcionant i no descarto de cap manera poder ampliar el govern municipal amb els altres dos partits –Junts per Tarragona i la CUP", ha assenyalat.Tot i això, Ricomà ha destacat que Tarragona és una ciutat "difícil i complexa" i que el govern s'haurà de guanyar a la ciutadania amb la feina que fa, per la qual cosa descarta "fer una guerra de símbols continuada i permanent". "L'avenç de les nostres idees pot passar a través de l'empatia, d'escoltar i de ser escoltats, i això és molt més important que començar una guerra simbòlica que no té mai final", ha afegit.Malgrat tot, Ricomà ha insistit que la pancarta que demana la llibertat dels presos polítics es mantindrà a la façana de l'Ajuntament fins que no hi hagi una majoria al consistori que la faci treure. A més, l'alcalde ha afirmat que, tret de l'incident del primer dia en què la pancarta va ser arrencada, no hi ha hagut més incidents i que "donada la sensació al carrer, el millor és deixar les coses com estan".Ricomà ha admès que hi ha un sector de la societat "molt content que hi sigui" i que n'hi ha un altre que s'ho mira "amb certa indiferència". Tot i això, Ricomà ha posat en relleu que la plaça de la Font continua sent la plaça més concorreguda de la ciutat. "El què haurien de fer el PSC de manera molt especial, el PP i Ciutadans és entendre que la concòrdia i el diàleg es basen en què l'altre pugui parlar i no que tingui la boca tancada", ha etzibat.Durant l'entrevista, l'alcalde de Tarragona ha abordat alguns dels objectius del mandat com ara la intenció "d'endreçar" la ciutat. Un altre dels aspectes que ha esmentat Ricomà és l'endeutament i la recaptació. "Es pot gastar millor i també es pot recaptar millor i de manera més justa, i en recaptació no s'ha actuat prou bé, perquè tothom no paga el què li correspon pagar", ha manifestat.Ricomà ha insistit que el govern municipal vol treballar per la qualitat de l'aire i que està estudiant la internalització de diversos serveis Un dels que el govern veu més viable és el de la grua, però sobre la resta no descarta "cap possibilitat" i l'executiu local assegura que ho abordarà "des del rigor pràctic". Pel que fa a Hard Rock, l'alcalde s'ha mostrat confiat que un cop redimensionat el projecte "avançarà de la manera més correcta i sense cap risc de diners públics".Finalment, l'alcalde de Tarragona ha subratllat que aquest ha estat el Sant Magí "més convivencial dels últims anys". Pau Ricomà ha recordat que, sobretot a la Professó de sant Magí, en els darrers anys hi havia hagut xiulets o manifestacions. Això, ha dit, enguany s'ha truncat i s'ha canviat "per aplaudiments, somriures i 'selfies'". Ricomà també ha posat en valor la bona rebuda que va tenir el president del Parlament, Roger Torrent.

