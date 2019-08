Nova agressió sexual a Barcelona, la tercera en cinc dies

Els Mossos d'Esquadra tenen constància d'una nova agressió sexual al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, tot i que la víctima encara no ha presentat la denúncia. Segons ha avançat El Periódico , una dona ha estat atacada per un desconegut cap a les sis de la matinada quan obria el portal de casa seva.Segons aquest diari, la víctima ha patit tocaments però un altre home ha sentit com demanava auxili, l'ha anat a ajudar i l'atacant ha fugit. Aquesta és la tercera agressió sexual a la capital catalana des de diumenge, i la segona que es dona al districte d'Horta, després que diumenge una dona denunciés una agressió de matinada.Aquesta seria la tercera agressió sexual a Barcelona en els darrers cinc dies, després de les dues que han denunciat sengles noies que tornaven de les festes de Gràcia.

