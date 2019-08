​Mor una dona de 68 anys mentre es banyava amb bandera groga a Roses

Una dona de 68 anys, veïna de Roses (Alt Empordà), va morir aquest dimecres al vespre ofegada a la platja Nova de la població(Alt Empordà). El 112 va rebre l'avís a les set de la tarda després que traguessin la dona inconscient de l'aigua. Professionals del SEM s'hi van desplaçar amb un helicòpter medicalitzat i una ambulància, van realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar a la dona però no es va poder fer res per salvar-li la vida.Els fets van tenir lloc quan ja havia acabat el servei de vigilància de la platja. Durant tot el dia havia onejat la bandera groga. Amb aquesta, ja són 23 les persones que han port a les platges catalanes aquest estiu, de les quals cinc han mort els darrers set dies.Protecció Civil insisteix en la importància d'extremar les precaucions a la platja i escollir les vigilades, alhora que fer cas de la bandera que el servei de socorrisme fa onejar i respectar totes les indicacions per evitar situacions de risc.

