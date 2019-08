Buch demana endurir el codi penal perquè els lladres reincidents entrin a la presó

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha aprofitat el debat de la seguretat a Barcelona per anunciar que, durant els propers mesos, el Govern proposarà al Ministeri de l'Interior que promogui una reforma del codi penal, en el sentit d'evitar que els lladres multireincidents puguin evitar entrar a la presó. Ho ha dit en una entrevista a la Cadena Ser, just un dia després que els Mossos d'Esquadra presentessin les darreres dades de seguretat que negaven un problema greu de seguretat a Barcelona i Catalunya. Ara, Buch assegura que la qüestió no és l'actuació policial, que ha augmentat un 80% durant aquests mesos per fer front a la sensació de delinqüència, sinó que allò imprescindible és donar eines als jutges per tancar a la presó aquelles persones que reincideixen, i que actualment, per exemple, si cometen quatres furts aconsegueixen quedar en llibertat. De fet, només el 10% dels lladres que exerceixen robatoris violents a Barcelona entra actualment en presó preventiva."Antigament, quan es cometien quatre furts, un ingressava a la presó. Ara, quan se'n cometen quatre, només es posa una multa, i per tant, es pot continuar furtant", ha explicat. El conseller ha admès que actualment la judicatura té poques eines per assegurar aquest empresonament preventiu, i per això, ha considerat rellevant que el govern espanyol agafi les regnes de la situació i presenti una proposta al Congrés dels Diputats per endurir la legislació per a les multireincidències.Buch ha negat les paraules del tinent de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, que el 14 d'agost va afirmar que a Barcelona s'estava vivint una "crisi de seguretat" . Segons el conseller, no hi ha "en cap cas" aquesta crisi: "Si ens enfrontéssim a una crisi de seguretat, seria perquè l'administració no sabria fer-hi front". Per contra, ha recordat, s'han incrementat un 80% les detencions i s'han desplegat diversos dispositius amb un augment d'agents al carrer: "No estem davant d'una crisi, sinó d'uns fets que estan passant i que són molt menors comparats amb els d'anys enrere".Pel que fa a les paraules de Batlle, ha considerat que va ser una "forma d'expressar-se", que potser no va ser la més adequada i es a "malinterpretar". "A vegades no estem encertats, i si es va expressar així, ho va fer com va creure, però no volia dir-ho com es va interpretar per part dels mitjans de comunicació", ha precisat.Pel que fa a la criminalitat, ha admès que les operacions policials en determinats districtes de Barcelona com Ciutat Vella -centrades en els narcopios i els robatoris en domicilis- han pogut afectar ara altres punts de l'àrea metropolitana com la Mina, però ho ha atribuït a la normalitat. "Ja sabem que són vasos comunicants, que quan prems per un costat et surt per l'altre", ha exemplificat, i ha recordat que a tot arreu hi ha persones que "fan de la delinqüència el seu modus vivendi".En tot cas, ha recordat, el Departament d'Interior ha treballat durant els darrers mesos per ampliar la plantilla d'agents de la policia catalana fins als 18.600, la xifra que es va aprovar el 2006.Buch ha tingut, però, més problemes a l'hora de defensar la inseguretat vinculada a l'activitat dels manters. "El fenomen del top manta, segons les diverses enquestes, genera percepció d'inseguretat", ha declarat. "Quan estem mirant la manta és més fàcil per a un furtador que et pugui furtar", ha continuat. El conseller, però, ha topat amb les preguntes del conductor del programa, que li ha comparat el fet de mirar la manta amb un aparador qualsevol. En aquest cas, Buch ha defensat que, sigui com sigui, vendre al carrer és un "element delictiu" que s'ha de "combatre".Sobre l'oferiment de liderar el nou espai postconvergent que en resulti de l'ordenació de JxCat, PDeCAT i la Crida, Buch ha assegurat que manté la porta oberta, si és que el seu perfil "pot ajudar". Segons ha recordat, acumula deu anys d'experiència d'alcalde i sis com a president de l'Associació Catalana de Municipis, a banda de la tasca "complexa" com a conseller d'Interior. "Si creuen que el meu paper ha de ser aquest, jo estic disposat a fer aquesta feina", ha admès.En qualsevol cas, però, ha posat l'accent en la necessitat de treballar en la unitat com a "eina per afrontar l'embat espanyol". Buch ha afirmat que no es pot parlar d'unitat quan es dona una sensació contrària, i ha encoratjat tots els agents polítics -ERC, la CUP i el Front Republicà, ha enumerat, així com les entitats socials- a avançar en aquesta direcció.

