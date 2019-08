El Bioritme Festival arrenca amb totes les entrades exhaurides

La 7a edició del Bioritme Festival , que se celebra al Pantà de Sau del 22 al 25 d'agost, ho té tot a punt per fer gaudir el públic d'un cartell musical amb més de 40 artistes nacionals i internacionals, repartits en quatre escenaris. El certamen ja fa dies que ha exhaurit totes les entrades, tot i haver ampliat la seva capacitat fins a 5.000 persones.La programació d'enguany està encapçalada per SFDK, Oques Grasses, Tribade, Adala, La Sra Tomasa o els holandesos Zep and friends. Ebri Knight, Roba Estesa, Auxili, Tremenda Jauria són alguns dels altres artistes participants.Aquestes seran les actuacions més destacades:BioRitme Festival es complementa amb un gran nombre d'activitats durant tot el dia, de tota mena i adreçades a totes les edats: tallers, concerts, zona chill-out, zona infantil, terapeutes, ONG's i associacions, turisme rural, piragüisme, bioconstrucció, energies renovables, teatre, zona de malabars i arts de circ, piscina, entre altres. Tot això i molt més en una completa programació nonstop durant 4 dies en un dels paratges naturals més impressionants i idíl·lics de Catalunya, el Pantà de Sau. El festival manté el seu segell fundacional ecologista buscant un impacte ambiental molt menor als dels macro festivals, per exemple, amb l'ús de productes 100% ecològics.El certamen gira aquest 2019 al voltant de l'economia sostenible, la salut natural i l'alimentació ecològica, incorpora com a novetat La Ruda, un nou espai no mixta que neix de la necessitat de crear un lloc "de cures" per a dones i persones trans. La Ruda compta amb una programació específica i amb tallers especialitzats com, per exemple, d'autodefensa feminista.Aquest any, a més a més, hi haurà un "Punt Lila" on s'oferirà assistència en cas de percebre i rebre actituds o accions sexistes durant el festival, la tolerància de l'organització en aquest cas serà contundent. "Volem que BioRitme sigui un espai 100% lliure de sexisme cap a qualsevol persona", defensen fonts l'organització.

