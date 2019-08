El sector de l'avellana preveu una collita «normal» i espera una cotització a l'alça

Un camp d'avellaners del Morell. Foto: ACN

El sector de l'avellana espera una collita "normal" i una cotització a l'alça, en la línia dels augments de preu que ja marquen les llotges turques i italianes -per damunt dels dos euros la lliura-. En una entrevista amb l'ACN, el responsable nacional del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Rafel Español, confia que enguany es podran refer de la pitjor campanya que es recorda i que la producció s'aproparà a les 10.000 tones.Com passa en altres cultius, els danys per la calor podrien fer minvar lleugerament la collita. Alguns agricultors ja han començat a plegar els fruits més primerencs, però la campanya arribarà al punt àlgid el mes vinent i no es donarà per acabada fins a mitjan octubre. Mentrestant, el sector reclama poder accedir a les línies de crèdit i a les ajudes pactades amb el Govern.La campanya del 2018 es va saldar amb un balanç nefast per al sector de l'avellana, amb una davallada de la producció del 70% per les ventades i les pluges durant la recol·lecció, i amb uns preus ruïnosos per la devaluació de la moneda turca, el gran país productor. Després d'haver reclamat un pla de xoc i d'haver aconseguit el compromís del Govern de preservar el sector i de valoritzar el producte, els pagesos respiren més alleugerits.A l'espera d'afinar les previsions i de conèixer la cotització de la Llotja de Reus el 2 de setembre, el responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Rafel Español, apunta que tindran una collita normal en la qual esperen que els preus acompanyin. Les cotitzacions a Turquia i Itàlia se situen a dia d'avui entorn dels 2,05 i els 2,10 euros la lliura –gairebé mig euro més d'increment respecte fa un any perquè hi ha menys collita de la prevista.Caldrà veure, també, l'impacte de les calorades dels mesos de juny i juliol, que han malmès algunes avellanes. "La nostra perspectiva és que si tenim una collita normaleta i ens podem posar en preus de dos euros la lliura, ja cobriríem despeses", apunta Español, qui desitja que el sector es pugui recuperar de l'ensurt de l'any passat. "Ha sigut la collita més dolenta que es pugui recordar i l'any s'hauria de treure del calendari", sentencia.El portaveu d'Unió de Pagesos recorda que, en previsió d'una campanya nefasta, l'any passat van sol·licitar un pla de xoc al Govern per tal d'ajudar el sector i garantir la continuïtat de les explotacions. Al març, ambdues parts van anunciar ajudes extraordinàries, línies de crèdit i la creació d'una oficina tècnica per a impulsar el pla estratègic de valorització de l'avellana.Español recorda que l'acord preveia ajudes de 280 euros per hectàrea per als joves agricultors, i de 120 euros per hectàrea per a la resta de professionals. També es van establir crèdits de refinançament per als joves a cost zero de comissions i a retornar en vuit anys, i línies de crèdit per a obtenir liquiditat.El representant del sindicat agrari lamenta que tot just ara estan fent la "paperassa" de les sol·licituds i que els agradaria haver pogut cobrar abans de començar la collita. "Tenen per pagar fins al 31 d'octubre, però si hem d'esperar, malament. Això no és el pla de xoc que demanàvem perquè la gent pogués aguantar i passar aquest any. Si al juny o al juliol s'hagués cobrat, la gent hauria anat més descansada", insisteix Español.El Camp de Tarragona concentra unes 9.000 hectàrees d'avellaners i a les comarques gironines n'hi ha unes 1.000. En els darrers dos anys s'han incorporat al sector una seixantena de joves pagesos, però Español admet que després d'una campanya tan nefasta com la de l'any passat, de moment aquestes incorporacions s'han frenat.D'altra banda, el sector haurà d'afrontar els robatoris al camp, tot i que des de fa anys els Mossos d'Esquadra despleguen el Programa Operatiu Específic (POE) del Món Rural, un dispositiu especial de patrullatge. Enguany, segons explica Español, tots els agents implicats han decidit sumar-hi les policies locals, vigilants municipals i guàrdies rurals dels ajuntaments de Constantí, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga del Camp i la Selva del Camp. L'objectiu és millorar la coordinació i evitar que els efectius se solapin mentre treballen.Els diferents policies i vigilants reforçaran la presència en finques i camins, faran un control de punts estratègics i inspeccionaran magatzems per comprovar la traçabilitat del producte i que no hi hagi avellanes robades. "Si anem tots coordinats, farem més bona feina. Al 100% no hi ha res que funcioni, però si en lloc de robar a 30 persones aconseguim que només en siguin cinc, sap molt de greu perquè dol molt, però tot això que haurem guanyat", tanca.

