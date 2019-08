Un mort i un ferit greu ​en un accident a l'N-420 al Baix Camp

Un motorista va morir aquest dimecres al vespre després de patir un accident a l'N-420 al punt quilomètric 854,5 a Duesaigües, al Baix Camp. Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència del xoc, va morir el conductor de la motocicleta. Es tracta de J.M.C., un home de 41 anys i veí de Falset.​Pel que fa al conductor del turisme, va resultar ferit greu i el van traslladar a l'hospital Joan XXIII. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 20.45 h.Arran de la incidència, es van activar nou patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques.Des del Servei Català de Trànsit recorden que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.

