El Festival de Cap Roig tanca la 19a edició amb més de 40.000 espectadors

Punt final a una nova (i exitosa) edició del Festival Cap Roig. Amb la d'enguany, el certamen estiuenc impulsat per la Fundació LaCaixa i CaixaBank ja en suma 19. L'encarregada d'abaixar definitivament el teló ha estat la soprano Ainhoa Arteta, amb un espectacular concert solidari centrat en conegudes peces de bandes sonores de famoses pel·lícules.En total, 25 actuacions nacionals i internacionals han conformat un cartell eclèctic i de primer nivell. Per l'escenari del Cap Roig aquest estiu han desfilat Nile Rodgers & Chic, Sting, Diana Krall, Silvia Pérez Cruz & Marco Mezquida, Maluma, Ben Harper & The Innocent Criminals, Aitana, Morat, Taburete, Ramon Mirabet o Luis Fonsi, entre molts d'altres.El festival organitzat per Clipper's Live tanca aquest dimecres una edició que ha aplegat més de 43.000 persones. El director, Juli Guiu, s'ha mostrat "molt satisfet". "Hem apostat per un ampli cartell d'artistes que abastava diferents gèneres, sempre prevalent la qualitat i les figures més destacades del panorama musical nacional i internacional del moment. Em sento molt orgullós. Ha estat un èxit", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor