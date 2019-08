Segona agressió sexual denunciada a les festes de Gràcia

EN DIRECTE La manifestació a Gràcia per rebutjar la violació arriba a la plaça Lesseps amb càntics de "No és no, i la resta és violació", "Visca la lluita feminista" i "La nit és nostra, cap agressió sense resposta"; informa @andreumerino https://t.co/OpEVza3HZC pic.twitter.com/atnu3t4b7K — NacióDigital (@naciodigital) August 20, 2019

Una dona ha presentat denúncia davant els Mossos d'Esquadra per una presumpta agressió sexual, aquest dimarts a la tarda, durant la Festa Major de Gràcia, segons ha informat la policia. Es tracta de la segona denúncia d'aquestes característiques, després de la de la matinada de diumenge, quan una altra dona va denunciar haver patit una violació Precisament, aquest dimarts a la tarda centenars de persones es van manifestar al barri per rebutjar i condemnar la primera de les agressions denunciades. Van ser unes 400 persones, sota el lema "Si ens toquen a una, responem totes" amb càntics feministes com "No és no, i la resta és violació", "Visca la lluita feminista" i "La nit és nostra, cap agressió sense resposta".Actualment, els Mossos d'Esquadra tenen obertes ara dues investigacions, una per a cadascun dels casos denunciats.

