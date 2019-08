Salvador Simó: «El premi és que l'animació sigui presa seriosament»

Salvador Simó, director de la pel·lícula Buñuel en el laberinto de las tortugas que ha estat preseleccionada per als Oscars 202o per l'acadèmia del cinema espanyol, ha assegurat que "el premi és que es prengui l'animació seriosament"."L'animació també és cinema i això és una cosa que moltes vegades hem oblidat. Si això ajuda que es comenci a prendre l'animació seriosament, el premi no és només meu", ha assenyalat el director després de conèixer la preselecció.Buñuel en el laberinto de las tortugas és la primera pel·lícula d'animació espanyola preseleccionada per l'Acadèmia del Cinema espanyol per als Oscars. Chico y Rita (2011), de Fernando Trueba, va arribar a estar nominada, però en la categoria d'animació, i l'acadèmia no la va incloure en la seva llista."No m'ho podia imaginar i estic molt emocionat. Per mi ja és un honor ser aquí i competir contra dos mestres com Almodóvar i Amenábar, això aclapara", ha assenyalat Simó, que ha debutat en la direcció de llargs amb aquest treball.El director ha continuat la seva reivindicació de l'animació a l'Estat -"Abans d'aquesta pel·lícula vaig treballar a El llibre de la selva, i el 25% de l'equip era espanyol- i no ha descartat optar a l'Oscar directament en la categoria d'animació.es va estrenar divendres passat a Los Angeles i Nova York i Simó explica que "la recepció ha estat molt bona". "Però estarem lluitant amb grans pel·lícules i potser és el pitjor any per optar-hi", ha advertit.Simó també ha defensat la figura del cineasta Luis Buñuel, sobre qui versa la seva pel·lícula, que se centra en el període en què va rodar el documental sobre Las Hurdes. "Va ser un dels primers documentaristes del segle passat i se l'ha criticat molt", ha alertat."Ell va fer una pel·lícula sobre una cosa que estava passant i que era pitjor fins i tot. Encara que hi hagués escenes preparades, cosa que avui dia fa National Geographic, per exemple, no significa que el que mostrava no fos veritat", ha afegit.A més de Buñuel en el laberinto de las tortugas, han estat preseleccionats per representar Espanya en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa dos films de realitzadors més que consagrats: Dolor y gloria , de Pedro Almodóvar, i Mientras dure la guerra , d'Alejandro Amenábar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor