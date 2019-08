Camps, sobre Carmen Calvo: «Sovint no sé si parla ella de veritat o Salvini és el ventríloc»

A menudo no sé si habla ella de verdad o Salvini es el ventrílocuo. https://t.co/r4jdqFv7yr — Oscar Camps (@campsoscar) August 21, 2019

El director d'Open Arms, Òscar Camps, ha respost amb duresa la vicepresidenta espanyola en funcions, Carmen Calvo, que aquest dimecres assegurava que el vaixell de l'ONG "no té permis per rescatar" persones al mar . "Sovint no sé si parla ella de veritat o Salvini és el ventríloc", ha etzibat Camps al seu compte a Twitter.A la piulada, Camps ha adjuntat l'entrevista de Calvo a la Cadena SER, on ha fet aquestes declaracions. El director de l'ONG ha tornat a celebrar aquest dimecres, en una altra publicació a Twitter, la "victòria" que representa el desembarcament a Lampedusa: "Les persones a bord ja estan fora de perill. Seguirem defensant la democràcia de la UE".

