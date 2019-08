El 77% d'empresaris catalans culpa l'Estat dels retards amb el corredor mediterrani

PER QUÈ EL CORREDOR NO ÉS UNA REALITAT A DIA D'AVUI?

QUÈ CALDRIA FER, DAVANT LA SITUACIÓ DEL CORREDOR MEDITERRANI?

El corredor mediterrani té unes clares potencialitats per a alguns sectors de l'economia catalana a nivell de facturació i treball i el culpable que no estigui enllestit és del govern espanyol, segons una clara majoria d'empresaris. Així ho assenyala una enquesta del 2017 a 800 empresaris encarregada pel Govern a què ha tingut accési que fins ara romania en secret.Aquesta enquesta, que s'ha obtingut a través del portal de transparència, va ser encarregada el 2017 per la secretaria d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, la qual formava part de l'equip del departament de Territori, liderat per Josep Rull, ara a la presó. La va elaborar Gaps i tenia com a objectiu avaluar el possible impacte del corredor mediterrani, les percepcions de les empreses productives o els seus punts forts i febles.Una de les conclusions és que el 76,6% empresaris dels sectors productius creu que el principal responsable dels retards en la infraestructura és el govern espanyol -un 79,2%, en el cas específic dels autònoms-, molt per damunt dels que en responsabilitzen la Generalitat (5,9%), la Unió Europea (4,9%) o tots els sectors en general (7,4%). Aquells que assenyalen les mateixes empreses o la societat civil sumen tan sols l'1%. De fet, les patronals i associacions d'empresaris dels territoris afectats -i especialment els valencians - han pressionat de valent perquè el projecte fos una realitat.L'enquesta també pregunta, de forma més genèrica i espontània, per què el corredor mediterrani no és una realitat i, de nou, el govern espanyol és el més citat, en un 27,3% dels casos, per bé que un 11,4% n'acusa el centralisme, dues respostes similars que, sumades, arriben al 38,7%. En segon lloc, hi ha la política, en general, esmentada per un 23,8% dels empresaris, per davant dels motius econòmics (15,5%) o el conflicte entre Catalunya i Espanya (6%). Només un 0,5% replica que no s'ha fet perquè no és necessari.Preguntats sobre què és el que s'hauria de fer, en la situació actual, la resposta més comuna, en un 21,6% dels casos, és buscar l'acord i la negociació, mentre que un 14,8% demana augmentar inversions. Un 11,9%, però, respon espontàniament que cal la independència (un 15,1%, en el cas dels autònoms), així com un 11,8% assenyala que cal augmentar la pressió al govern espanyol. Posar més voluntat política (9,1%), canviar polítics i govern (7,4%) o començar a construir-lo (5,6%) són altres opcions esmentades.Pel que fa a les conseqüències que podria tenir el corredor mediterrani, l'enquesta assenyala que tindria un impacte directe en entre 13.200 i 13.800 empreses, el 34,5% del total, en especial les més grans (el 75%, en el cas de les de més de 250 treballadors). En canvi, només un 12,5% d'autònoms de sectors productius creu que els impactaria d'alguna manera. En general, el 94,2% dels que veuen efectes a la infraestructura creuen que serien positius, en especial per tenir més competitivitat en un mercat global (50,4%), oportunitats de nous negocis (39%) o accés a nous mercats (36,2%). El sector del transport és, bàsicament, l'únic que creu que li impactaria negativament.En aquest sentit, un 31,5% de les empreses creu que el corredor li faria augmentar la facturació i, en elles, la mediana de les respostes és d'un 8% d'increment. Això suposaria un creixement en la facturació d'entre 2.300 i 2.800 milions, especialment per unes majors vendes al centre i nord d'Europa (46,4% dels que confien en augmentar la facturació), la resta de l'Estat (25,7%) o el sud i l'est d'Europa (25,2%). Fins i tot un 1,4%, especialment grans empreses, creuen que millorarien el comerç amb el mercat asiàtic.Igualment, un 19,8% de les empreses a què impactaria l'impuls del corredor mediterrani afirmen que els permetria augmentar la plantilla, per bé que en proporcions moderades (una mediana del 8%, també). Això comportaria la creació d'entre 11.000 i 12.000 nous llocs de treball, cosa que equival a que quasi el 3% dels aturats actuals podrien trobar feina.L'enquesta també permet preveure que una de cada cinc empreses que no exporten a l'estranger podran començar a fer-ho un cop arribi el corredor mediterrani -una xifra que, en termes absoluts, seria d'entre 6.300 o 6.600 empreses exportadores noves-. De fet, un 27,1% de les empreses creuen que els retards en la infraestructura els fa perdre oportunitats -sobretot competitivitat respecte altres empreses, però també incapacitat per tancar negocis o augmentar vendes-.Els efectes del corredor en les empreses ja exportadores seria encara major, ja que un 56,3% d'aquestes respon que aquesta infraestructura tindria un impacte en elles, un 46,5% creu que els faria augmentar la facturació i un 37% lamenta que actualment està perdent oportunitats pels retards. I aquestes empreses exportadores, com la mitjana global, culpen el govern de l'Estat de la situació en un 77,6% de les respostes.Podeu consultar aquí l'estudi sencer encarregat pel Govern:iikk

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor