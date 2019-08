L'ANC demana una desobediència «civil i institucional»

L'ANC referma el seu compromís amb la via unilateral. La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha defensat aquest dimecres des de la Universitat Catalana d'Estiu que la desobediència és el camí per aconseguir la independència i que aquesta s'haurà d'exercir des de l'àmbit "civil" però també "institucional". El discurs va en consonància amb els passos plantejats pel president de la Generalitat, Quim Torra , que també des de Prada de Conflent va advocar per una "confrontació democràtica" amb l'Estat que passarà per fer "sacrificis" des de la classe política.La manera de portar a la pràctica aquesta desobediència, ha dit Paluzie, és a través de la "lluita no violenta" per "afeblir" les estructures de poder de l'estat espanyol. Segons ha afirmat la presidenta, si des de l'ANC es refermen per la via unilateral no és perquè estiguin "en contra del diàleg", sinó més aviat perquè "l'Estat ha donat mostres repetides que ni tan sols" coneix Catalunya com a "subjecte polític".Ha estat crítica però, i ha acceptat que la "unilateralitat és una via complexa i difícil". Per aconseguir l'autodeterminació, no s'ha de ser "ingenu" i s'han d'analitzar "les fortaleses i febleses" del moviment, ha explicat. Ha donat molta rellevancia, també, al paper de la societat civil. Malgrat tot, no ha minimitzat la importància de les institucions catalanes, que han de donar "legitimitat democràtica" al moviment. Paluzie ha apuntat que "no tot ho ha de fer només la gent" i que l'actuació del Parlament català i la resta d'institucions han de ser imprescindibles en la consecució de l'autodeterminació.Concloent, i fent un paral·lelisme amb els mecanismes utilitzats pel referèndum unilateral, Paluzie considera que hi ha tres elements indispensables per arribar a la independència: "Les majories democràtiques avalades pel Parlament, un govern que acabi sent l'embrió de la República naixent i la mobilització popular i una societat civil organitzada".El motiu de la taula rodona en què ha participat Paluzie era la discussió de la situació actual dels Països Catalans. Sobre aquest afer, la presidenta de l'ANC ha mostrat sentiments contraposats. Si bé "l'independentisme a Catalunya ha crescut convertint-se en majoritari", ha lamentat que moltes de les noves incorporacions al moviment "no tenen consciència de Països Catalans". Ha considerat con una "pèrdua" el fet de "no pensar la nació de manera completa" i ha fet una crida a "reflexionar" sobre la matèria.

