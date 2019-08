Connectar Barcelona i el Vallès amb bicicleta és possible?

El túnel de serveis de Vallvidrera Foto: Túnels Barcelona Cadí

El 2020 estarà prohibida l'entrada dels cotxes més contaminants a Barcelona . La capital catalana té un volum de circulació superior el milió de vehicles, com recullen estadístiques del mateix Ajuntament entre 2012 i 2016 . En aquest darrer any, se'n van registrar 1.088.066. Hi ha una proposta per crear un carril bici aprofitant el túnel de serveis dels Túnels de Vallvidrera, com explicava dilluns. Però té viabilitat aquesta idea?El Departament de Territori i Sostenibilitat s'ha mostrat taxatiu i ha posat per davant la seguretat viària. "És un túnel d'evacuació en cas d'emergència al principal" i, per tant, ha d'estar lliure. Cosa que fa que, ara per ara, hagin descartat el projecte.Una argumentació que va en la línia de la de l'Ajuntament de Barcelona, que, en canvi, veu amb bons ulls el projecte del santcugatenc, tot i que amb condicions: "Cal primer aquesta feina tècnica prèvia per fer un posicionament sobre la proposta". El consistori no descarta estudiar possibilitats i manté "l'interès" en les "connexions supramunicipals" amb carrils bici.Des de l'àmbit institucional, hi ha oposició amb diverses consideracions. Però, tècnicament, es podria fer? El soci i director de paisatge de Batlle i Roig arquitectura, Ivan Sánchez, ha considerat "factible" el carril bici, tot i que ha puntualizat, que "no hem aprofundit en el tema". L'empresa d'arquitectes de Sánchez ha estat l'encarregada de construir un carril per a bicicletes i persones que enllaça Barcelona i Esplugues de Llobregat Sánchez ha indicat que s'ha "d'analitzar la capacitat dels túnels i veure si poden fer doble funció: evacuació i carril bici". En aquest sentit, ha apuntat que "amb controls d'entrada i sortida" dels vehicles en cas d'accident "s'hauria de veure la capacitat", malgrat que reitera no ho ha analitzat "en profunditat". També ha afegit que, en cas de sinistre a l'interior dels Túnels de Vallvidrera, "aquests túnels de servei no són una sortida i la gent s'ha de quedar dins".L'arquitecte no s'ha precipitat a posar xifra a la inversió que suposaria adequar el túnel, però sí ha recalcat que "el 80 o 90% de la inversió està feta: el túnel". Ha determinat actuacions a fer al cantó Barcelona, perquè la connexió "sigui millor", per salvar o graduar el desnivell. Ha advertit que se'n podria "beneficiar tothom", tant ciutadans com administracions, però també la concessionària. I ha continuat: "potser el ciutadà pagaria un peatge, o un ajuntament" si això suposa una reducció de cotxes a Barcelona.

