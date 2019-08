Investiguen un jove català per defecar en un temple religiós d'Andalusia

La Guàrdia Civil investiga un jove de Sabadell, de 18 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra els sentiments religiosos per defecar a l'interior del Santuari de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo, a Jaén (Andalusia). Segons informen mitjans locals , la policia hauria tingut coneixement d'aquest fet el passat 26 de juliol i després d'una investigació, les sospites apunten aquest veí sabadellenc.A més, com indiquen en la mateixa informació , també va repartir els excrements sobre el Cristo de Medinaceli i les parets del temple.Els investigadors comptaven amb una "descripció bastant detallada" de l'autor, com ara que vestia amb una samarreta negra i que era un home, entre 18 i 22 anys. Tot i així, ni des de la mateixa població andalusa ni de les dels voltants coneixien algú amb aquesta descripció.Finalment, la Guàrdia Civil va esbrinar el cotxe amb el qual va abandonar el municipi, que seria el de la seva mare, amb domicili a la capital vallesana. Aquest dimarts, les pistes van conduir al jove sabadellenc i s'han traslladat les actuacions a la Comandància de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor