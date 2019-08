El districte de Gràcia qualifica de «casos aïllats» els incidents de la Festa Major

El regidor del disctricte de Gràcia, a Barcelona, i la Fundació Festa Major de Gràcia han rebutjat els incidents que s’han produït durant les celebracions i els ha qualificat de "casos aïllats". La presidenta de la fundació, Carla Carbonell, ha explicat que cada any les visites es troben "al voltant dels 2,5 i els 3 milions" i que "la majoria gaudeix de les festes amb respecte". "Sempre hi ha algun brètol que fa aquestes accions incíviques", ha explicat, fent referència a l’incendi del carrer Llibertat Pel que fa a una violació denunciada la matinada de diumenge , tant des de la fundació com des de l’Ajuntament s’han rebutjat els fets. En aquest sentit el regidor del districte, Eloi Badia, ha demanat la implicació "d’entitats, administracions, la comunitat educativa i els veïns i veïnes".

