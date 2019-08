El fiscal demana presó i l'expulsió de l'Estat per a un lladre que va atacar dues àvies a Cunit i Calafell

La fiscalia demana presó i l'expulsió de territori Espanyol per a un home en situació irregular que va atacar dues octogenàries a Cunit i Calafell, al Baix Penedès, per robar-los un collaret d'or.En concret, el ministeri públic demana tretze anys de presó per a l'home i que, quan hagi complert dues terceres parts de la pena, sigui expulsat de l'Estat amb la prohibició de tornar-hi durant vuit anys. Els fets es remunten al 21 d'agost del 2018. En primer terme va aconseguir robar un collaret d'or a una dona de 82 anys a Cunit i, al cap d'una estona, va intentar-ho, sense èxit, amb una dona que passejava per Calafell. En aquest cas, però, va fer caure la dona a terra i li va ocasionar lesions greus.Segons la fiscalia, cap a dos quarts de vuit del vespre el processat, d'origen marroquí, va assaltar per l'esquena a una dona de 82 anys que es trobava amb el seu marit i el seu germà a l'exterior d'un habitatge del carrer Calafell de Cunit. "Amb l'ànim d'obtenir un benefici patrimonial il·lícit", apunta la fiscalia, el lladre va agafar-la del coll amb les dues mans i li va arrencar el collaret d'or que duia. La dona no va patir lesions i el lladre va fugir en direcció a Segur de Calafell.Mentre fugia en aquesta direcció, el lladre es va apropar a una altra dona, de 81 anys, que passejava pel passeig Marítim de Calafell amb una amiga. L'individu s'hi va adreçar per l'esquena i va intentar arrencar-li la cadena d'or que duia. Malgrat la seva edat, la dona va oposar resistència i el lladre, en veure que el collaret era rígid i no es trencava, va sacsejar-la fins que va caure a terra. Tot seguit, l'home va fugir corrent i amb les mans buides.Com a conseqüència de la caiguda, la dona es va trencar el fèmur i va requerir una intervenció quirúrgica i d'hospitalització. Arran de l'atac ha necessitat una pròtesi de maluc i l'ús de bastó.Posteriorment, els Mossos d'Esquadra van detenir l'home, que es manté en presó provisional des del 23 d'agost del 2018, i van poder recuperar el collaret d'or sostret a la primera víctima.La fiscalia demana quatre anys de presó per un delicte de robatori amb violència i dos anys de presó per la temptativa de robatori amb violència -amb l'agreujant d'abús de superioritat-, a més de set anys de presó per un delicte de lesions. La fiscalia demana que s'executi la pena dictada en sentència en dues terceres parts i que la resta se substitueixi per l'expulsió de l'estat espanyol amb la prohibició de no tornar-hi durant un termini de vuit anys.A més, en concepte de responsabilitat civil el ministeri públic demana que el processat indemnitzi la dona que va fer caure a terra amb 4.680 euros per les lesions i en 12.000 euros per les seqüeles. El cas es jutjarà properament a l'Audiència de Tarragona.

