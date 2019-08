La CUP desconfia de la «retòrica republicana» de Torra i reclama acció de govern

La CUP desconfia que la conferència de dimarts de Quim Torra en què cridava l'independentisme a "arriscar-se" en una nova fase de "confrontació" amb l'Estat impliqui un canvi de rumb del seu executiu. Ho ha afirmat aquest dimecres la diputada anticapitalista Maria Sirvent després de la compareixença del vicepresident català, Pere Aragonès, per explicar l'ajust pressupostari, una mesura que ha situat com un exemple de la docilitat del Govern davant les exigències de l'Estat.Sirvent ha situat les declaracions de Torra en el marc de la "retòrica republicana que res té a veure amb l'acció de govern", a la qual ha demanat que plasmi aquesta confrontació que ha defensat el president. Per contra, "el Govern segueix les instruccions [de l'executiu espanyol] de forma estricta i imposa cada dia més retallades a la gent". L'autodeterminació, ha afegit, és una eina per evitar aquesta austeritat i que beneficiaria als ciutadans de tots els pobles de l'Estat.El líder d'ERC a l'ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha coincidit amb Torra en què "hi ha un conflicte obert que cal afrontar", però la resposta que hi dona és diferent a la del dirigent de JxCat. "El nostre compromís és amb el diàleg i la democràcia, cosa que no implica cap renúncia en els objectius", ha asseverat, evitant polemitzar però reiterant la línia política dels republicans.El diputat de Catalunya en Comú-Podem David Cid ha tret rellevància a la conferència de Torra i l'ha situat en l'actual dinàmica de "declaracions simbòliques, càlcul electoral i batibull de declaracions contradictòries" del Govern. Per això, ha reclamat que l'executiu se centri en els pressupostos del 2020, els quals ha exigit que posin fi a les retallades i incloguin una reforma fiscal amb noves figures tributàries verdes.

