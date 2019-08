Antoni Fernández Teixidó vol tornar a la direcció de Lliures, el partit liberal que va formar després d'abandonar Convergència Democràtica per discrepar de la seva opció independentista. Una nova formació que competeix per fer-se un espai en l'antic espai convergent.L'exconseller de la Generalitat va abandonar la presidència de Lliures fa uns mesos , davant les tensions produïdes durant les negociacions amb Manuel Valls per formar la candidatura de l'exprimer ministre francès a l'alcaldia de Barcelona. Ara, Lliures viu una divisió interna entre els partidaris de Fernández Teixidó i els que se senten més propers a Valls. L'aparició de la Lliga Democràtica com a nova marca política ja va generar també tensions internes a Lliures Segons fonts de Lliures, els partidaris de Fernández Teixidó burxen perquè sigui admès a la direcció. Hi ha una executiva extraordinària convocada per al 3 de setembre que inclou, com a plat fort, la cooptació de l'exconseller a la cúpula. De fet, la pretensió no és nova i ja fa setmanes que els seguidors de l'exconseller es mouen amb aquest objectiu.En l'executiva celebrada a finals del juliol, ja es van posicionar les dues postures. Un nucli de dirigents, amb Roger Montañola -ex d'Unió Democràtica- al capdavant, va reclamar que Fernández teixidó fos reintegrat a la direcció. Cosa que, segons els crítics, no està contemplada pels estatuts.Entre els més crítics amb les aspiracions de Fernández Teixidó hi ha noms com Àlex Porqueres, secretari d'organització; Pere Gotanegra, president de la formació a Girona; Hèctor Álvarez, president a la Catalunya Sud; Òscar Benítez, de Barcelona, i Joan Josep Isern, coordinador de les organitzacions territorials.Lliures té previst celebrar congrés el 28 d'octubre, quan el partit haurà d'aclarir-se sobre els seus passos immediats. En aquests moments, però, hi ha una forta controvèrsia sobre l'organització del congrés. Els crítics acusen els partidaris de l'exconseller de bloquejar el procés d'altes de nous militants. El juny passat, es va impedir l'entrada de prop d'una quarantena de nous afiliats.Segons fonts internes, els moviments de Fernández Teixidó s'han de vincular a la voluntat de ser present en una posició de lideratge en el procés de recomposició de l'espai de centre dreta catalanista. Un procés que té una cita propera el 21 de setembre a Poblet , on es reuniran un seguit de dirigents crítics amb la línia establerta per la direcció del PDECat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor