El Crist de fusta robat a Berga torna al seu lloc

No és una bretolada, és un delicte. 4 joves van robar un Crist de fusta de valor històric de la capella de la Pietat de Berga. Si tens alguna informació, truca'ns al @112 pic.twitter.com/t34nnbxiAU — Mossos (@mossos) August 13, 2019

Els Mossos d'Esquadra han retornat aquest dimecres a la capella de la Pietat de Berga la talla de Crist que quatre joves van sostreure el passat 24 de juny , durant la Patum.Enmig de l'expectació dels veïns, s'ha col·locat la peça al seu lloc, als braços de la verge. El sergent Xavier Armengol, cap de la unitat d'investigació de Berga, ha relatat que tres de les quatre persones que van perpetrar el robatori -tots ells, joves que el 24 de juny eren a la ciutat perquè havien assistit a la Patum- es van lliurar fa uns dies a la comissaria de Vilafranca del Penedès i van tornar al peça en bon estat després de la difusió que es va fer de les imatges de la càmera de seguretat de la capella.La investigació continua oberta amb l'objectiu de localitzar el jove que falta i que també apareix al vídeo. La policia no descarta que hi hagi més persones implicades.Els Mossos van compartir a les xarxes socials un vídeo gravat per una càmera de seguretat de l'interior de la capella que mostrava com quatre joves entraven a l'interior del lloc i, en menys d'un minut i a plena llum del dia, sostreien l'escultura de fusta i se l'emportaven."No és una bretolada, és un delicte", va advertir aleshores el cos policial a Twitter, on va demanar llavors la col·laboració ciutadana per identificar els autors dels fets. El vídeo va viralitzar-se en poques hores i finalment dissabte tres dels joves que hi apareixien van dirigir-se a la comissària de l'Alt Penedès on van entregar la peça i van ser arrestats per furt amb agreujant de valor històric. Seguirà ampliació

