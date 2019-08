Els Mossos admeten que les dades de seguretat «no són bones» però neguen una situació «alarmant»

Les dades de seguretat "no són bones" a Barcelona, però la situació no és "ni alarmant ni excepcional". Aquesta ha estat la conclusió de la reunió que ha tingut la cúpula dels Mossos d'Esquadra aquest dimecres, per analitzar el pla estival d'acció policial, segons han informat posteriorment font policials. De fet, han advertit, les xifres d'homicidis i robatoris violents amb intimidació estan dins dels "rangs de criminalitat normal", malgrat que la percepció de seguretat de la ciutadania i la repercussió mediàtica que s'ha donat a determinats fets delictius durant aquest estiu hagi estat una altra.D'aquesta manera, els Mossos rebaixen una alerta de seguretat que consideren que s'ha mediatitzat -suposen arran de la manca d'activitat política-, tot i que han admès la necessitat d'incrementar la presència policial al carrer. Aquesta es desplegarà a partir del setembre, arran de la nova promoció d'agents. Així mateix, precisen que les prioritats delictives s'han modificat i que, si bé anys enrere hi havia hagut un augment de robatoris en domicilis, actualment el delicte més concorregut ha estat el robatori violent amb intimidació que, en casos, ha anat acompanyat per l'ús armes blanques."Ha pujat el grau de violència", també han indicat fonts dels Mossos d'Esquadra, que han assumit que ara "els violents són més violents", i que sovint els furts poden acabar esdevenint robatoris amb força i intimidació. I són precisament aquests delictes els que, en el cas de Barcelona, han augmentat un 30% des de principis d'any.Del conjunt de robatoris amb violència, però, indiquen que també han augmentat les detencions, concretament un 80% respecte de l'any anterior. Si bé l'any 2018 a Barcelona es van detenir 1.627 persones, del gener a l'agost el 2019 ja se n'han detingut 1.529. Altra cosa, han precisat, és el decret de presó provisional sobre aquests casos, que han atribuït a una decisió de la judicatura.Més informació en els propers minuts

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor