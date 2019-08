​Ros (UGT) alerta Aragonès que la via judicial és lenta i demana formar govern a l'Estat

El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha alertat aquest dimecres que la via judicial per reclamar a l'Estat el finançament pendent és lenta i ha insistit que el que cal és conformar govern a l'Estat i aprovar pressupostos, també a Catalunya. Ros ha valorat així l'anunci del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que la Generalitat portarà el govern espanyol als tribunals "per retenir de forma irregular" les bestretes del finançament autonòmic."Si hi haguessin pressupostos això no passaria", ha afirmat Ros, a la vegada que ha apuntat que la via judicial "no anirà ràpid". "És més possible que arribi un govern i pressupostos que una sentència", ha afirmat. Ros, no obstant, veu amb bons ulls la demanda: "Endavant", ha expressat, en considerar que pot ser un a element de pressió per accelerar la transferència de les bestretes.Ros ha insistit en aquesta línia afirmant que "més enllà de respostes de judicialitzció legítimes" el que cal és "negociar i trobar un acord". A més, ha assegurat que si s'haguessin aprovat pressupostos tant a Catalunya com a l'Estat "això no passaria".

