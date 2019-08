Turisme de Barcelona relleva el director de recursos que va ser proposat pel govern de Colau

El nou president de Turisme de Barcelona, Joan Canadell, manifesta "confiança" en l'equip executiu i les decisions del director general, Joan Torrella

"Curiosament, s'ha apartat les dues persones amb més sensibilitat cap a la gestió pública que hi havia al comandament del consorci", asseguren fonts consultades

El procés de canvi de govern a l'Ajuntament de Barcelona ha tingut també ressò a Turisme de Barcelona. El consorci tot just estrena president, Joan Canadell, que també pilota la Cambra de Barcelona i que relleva a Joan Gaspart, i tot just s'acaba d'incorporar Xavier Marcé com a regidor de turisme. Però en el període d'interinitat de canvi de responsables, ha estat rellevat del càrrec el director de recursos, Albert de Gregorio, que va assumir la responsabilitat al juny del 2017 a proposta del govern d'Ada Colau.Turisme de Barcelona acumula polèmiques en els darrers mesos, com el cas de la indemnització a un alt càrrec qüestionada per l'interventor municipal o les despeses sense justificar de Jordi William Carnes , l'anterior director general. Ara, segons ha pogut saber, tot apunta que les desconfiances entre la cúpula de l'ens amb el representant que va escollir l'Ajuntament en un consorci que té naturalesa público-privada han estat el detonant del relleu de De Gregorio. El debat sobre si l'Ajuntament ha de tenir més pes i fiscalització o bé ha de ser el sector privat qui continuï portant la batuta és viu des de l'anterior mandat.Segons fonts coneixedores de la situació, va ser a principis de juliol quan, en plena situació d'interregne perquè encara no s'havia designat el nou cartipàs, el director general de Turisme de Barcelona, Joan Torrella, va activar el mecanisme perquè el director de recursos no continués en el càrrec, malgrat que fonts municipals asseguren que els consta que va ser De Gregorio qui va demanar el reingrés a la Diputació de Barcelona.De Gregorio, exgerent de la regidora d'Empresa i Turisme quan el regidor era Agustí Colom, és funcionari de la Diputació de Barcelona però estava en comissió de serveis. És a dir, en una mena d'excedència per poder desenvolupar, en aquest cas, la seva funció al govern municipal primer i a Turisme de Barcelona després. I aquest parèntesi caducava el 9 de juliol. En comptes de sol·licitar la seva renovació, el mateix dia que expirava el termini, Torrella li va comunicar que no s'activaria el mecanisme perquè continués, motiu pel qual es va veure abocat a demanar la reincorporació a la seva plaça original."El passat 9 de juliol es va extingir aquesta comissió de serveis, i va demanar el reingrés a la Diputació de Barcelona. El Comitè Executiu de Turisme de Barcelona se'n va donar per assabentat el passat mes de juliol", sosté l'Ajuntament. Per part del consorci, en declaracions a, el president de la Cambra de Comerç i també ara de Turisme de Barcelona, Joan Canadell, assegura que està assabentat del relleu de De Gregorio, però que s'ho ha trobat fet. Tot just estrena el càrrec, amb la qual cosa afirma no poder dir "massa res" sobre aquesta decisió en la qual no ha participat. En tot cas, manifesta "confiança" en l'equip executiu encapçalat per Torrella.Altres fonts consultades expliquen que, si De Gregorio no va ser renovat per continuar al càrrec és perquè Torrella va argumentar que l'escenari no era l'adient perquè encara no havia estat designat un regidor de Turisme. Asseguren, però, que el director general mai va veure amb bons ulls la presència de De Gregorio, que entenien que era una mena d'enviat de l'Ajuntament per supervisar l'activitat del consorci, participat també per la Cambra de Comerç i la Fundació per a la Promoció de Barcelona. De fet, el consistori el va proposar primer com a sotsdirector, quan el director general era encara Jordi William Carnes, exregidor del PSC durant el mandat de Jordi Hereu. L'exidirgent socialista va acabar plegant del càrrec al febrer del 2018 després que es fes públic un informe sobre despeses no justificades pagades amb una Visa pública. Es va veure abocat a tornar fins a 15.000 euros.A més, De Gregorio no ha estat l'únic que cessa de la seva funció. També al responsable de contractació i transparència des del maig del 2018, Francisco Galán, se "l'ha empès" ha demanar el retorn a la seva plaça com a funcionari de la Generalitat. "Curiosament, s'han apartat les dues persones amb més sensibilitat cap a la gestió pública que hi havia al comandament del consorci", asseguren fonts coneixedores de la situació.De fet, des de la regidoria d'Agustí Colom l'anterior mandat és des d'on es va impulsar l'auditoria sobre les polèmiques despeses sense justificar de William Carnes i des d'on es va demanar també un informe a l'interventor municipal que va posar en dubte la regularitat de la indemnització pagada a un alt càrrec. També va ser l'exregidor qui va plantejar al final del mandat un canvi dels estatus de Turisme Barcelona, que no s'han modificat des de la creació de l'ens l'any 1993. Limitar la capacitat competencial del director general, garantir que la presa de decisions siguin col·legiades i que hi hagi una fiscalització prèvia i posterior són alguns dels plantejaments que va posar sobre la taula. També que si l'interventor de l'Ajuntament estableix un criteri i no es compleix, s'incorri en responsabilitat dels dirigents del consorci.

