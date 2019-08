El film de debut d'un director català, preseleccionat per als Òscar

La pel·lícula d'animació Buñuel en el laberinto de las tortugas, opera prima com a director del barceloní Salvador Simó, ha estat preseleccionada per l'acadèmia del cinema espanyol per als Òscars 2020, al costat de dos films de realitzadors més que consagrats: Dolor y gloria , de Pedro Almodóvar, i Mientras dure la guerra , d'Alejandro Amenábar.Tot i que debutant com a director en solitari a la gran pantalla, Simó acumula ja una notable carrera a la indústria nord-americana com a animador i en els departaments d'efectes visuals. Així, ha participat en films com Las crónicas de Narnia: El Principe Caspian, El príncipe de Persia: Las arenas del tiempo, El libro de la selva o Piratas del Caribe: La venganza de Salazar.

