El vídeo viral d'un bou capllaçat a Amposta envestint vehicles inunda les xarxes

El vídeo d'un bou capllaçat d'Amposta envestint un cotxe i una moto estacionats al Carrer Barcelona s'ha fet viral a les xarxes socials. Les imatges, publicades per la coordinadora per abolició dels correbous mostren primer un bou envestint un cotxe estacionat durant la celebració de la festa de el bou capllaçat dissabte passat a Amposta . L'animal va topar amb el cotxe i durant uns segons va quedar atrapat, per una banya, a la roda del vehicle. Davant aquesta situació, i fent ús de la seva força, va aconseguir desplaçar el cotxe diversos metres.Després de lliurar-se del vehicle, el bou va tirar una moto que estava aparcada en la vorera de davant i va seguir amb el recorregut marcat. Els fets van provocar una gran expectació entre els veïns, els quals van gravar i van penjar el vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials desencadenant diverses reaccions i opinions.Arran d'aquests fets, un grup de persones han fundat la Coordinadora per l’Abolició dels Correbous per a denunciar aquests fets. L'entitat ha penjat el vídeo en les xarxes socials.També l'associació 《Tots Som Poble》es van concentrar dilluns 19 d'Agost davant l'Ajuntament d'Amposta, on van llegir un manifest per a mostrar la seva contrarietat davant “la deriva que està prenent el municipi amb els actes amb bous”.El mateix dia durant el matí els entrevistavem a l'Aguaita, on feien públiques les seues demandes com a col.lectiu i un dels punts que volien treballar era fins a quin punt assegurança privada de les penyes taurines cobreixen aquests desperfectes.

