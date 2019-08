Calvo acusa Podem de voler «imposar» al PSOE una negociació de «blanc o negre»

La vicepresidenta en funcions del govern espanyol, Carmen Calvo, ha tret al partit de Pablo Iglesias que vulgui "imposar" condicions i un govern de coalició a la formació que ha guanyat les eleccions i que els triplica en escons. "Això no és raonable", ha manifestat Calvo a la Cadena Ser. La número 2 de Sánchez considera que Podem mostra "molt poc sentit constructiu de la política" i li retreu que sigui qui "torna a dir o blanc o negre".Per tant, el PSOE manté tancada la via del govern de coalició i diu que l'oportunitat ja es va donar al juliol però que Podem no la va acceptar i això va generar "gran desconfiança" tant pels criteris com els mètodes de treball. A més, ha replicat a Iglesias perquè considera que no es poden comparar els pactes entre PSOE i Podem a comunitats autònomes o ajuntament amb la Moncloa. "Al govern de la nació és on es fan les polítiques d'estat com exteriors o situacions complexes com la de Catalunya", ha assegurat.En la resposta que va donar dimarts el PSOE al document de Podem, els socialistes ja apuntaven que la seva visió diferent sobre la crisi catalana era un dels grans esculls per tancar una coalició. Sobre Catalunya, Calvo ha posat d'exemple que Podem ha afirmat que si és al govern no es tornarà a aplicar el 155. Un fet que, segons Calvo, no es pot garantir perquè "la Constitució segueix vigent" i aquest és un article que en forma part.La vicepresidenta del govern espanyol ha dit que el que poden oferir a Podem és un "programa" amb "calendaris, lleis i prioritats" i ha retret a la formació lila que estigui "més preocupada" per quines cadires o llocs volen ocupar. Segons Calvo, això va ser determinant perquè al juny "no es pogués avançar" en la negociació i fracassés l'opció del govern de coalició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor