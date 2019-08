Sànchez demana a ERC no utilitzar la sentència per fer «política de partit»

El president de la Crida, Jordi Sànchez, ha rebutjat un avançament electoral a Catalunya -tal com aquest dilluns va demanar el líder d'ERC, Oriol Junqueras- com a resposta a una sentència condemnatòria del Tribunal Suprem, i ha demanat a ERC que no faci "política de partit" amb aquesta qüestió."Demano que no s'utilitzi la resposta a la sentència per fer política de partit. Barrejar anticipadament la resposta a la sentència amb eleccions són ganes de fer-nos combregar amb rodes de molí", ha afirmat en una entrevista a Europa Press des de la presó de Lledoners. Així s'ha pronunciat després que també el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, posés sobre la taula aquesta possibilitat electoral. Segons Sànchez, qui insinua que vol eleccions anticipades ha de concretar "què faria el dia després de les eleccions", si és que això no ho poden fer ara. Per això, el president de la Crida assegura que no entén per què una resposta a la resolució ha de passar per uns comicis quan ja hi ha una majoria parlamentària, de com a mínim 80 escons, contrària a una sentència condemnatòria."Un avançament electoral quan no s'ha arribat a la meitat de la legislatura ha d'estar justificat per una alguna cosa més que per les legítimes ànsies d'arribar tan aviat com sigui possible a la presidència de la Generalitat", ha defensat.Segons Sànchez, les diferències d'estratègia que s'han visibilitzat darrerament entre JxCat i ERC són "danys col·laterals davant l'absència d'unitat", i ha al·legat que la rivalitat electoral davant de les convocatòries electorals obliga a marcar constantment diferències. I de fet, ha dit, és això, allò que ha contaminat qualsevol espai de relació.Al llarg de l'entrevista, Sànchez també reflexiona sobre les causes per les quals actualment no hi ha unitat: "Si no existeix unitat independentista és per incompetència dels dirigents o bé perquè a algú ja li va bé que no n'hi hagi; i, tot i no descartar la primera, crec que la clau rau en la segona". Al seu parer, els problemes van començar quan alguns van apostar per reforçar el partit i confrontar-se amb la competència.El dirigent polític veu futur a la legislatura del Parlament sempre que Aragonès recorri a les seves "habilitats negociadores" per aprovar els pressupostos del 2020. Veu positiu, a més, que els comuns i la CUP s'hagin obert a parlar dels comptes. "Si ERC es veu liderant un govern de concentració amb els comuns, la CUP i JxCat, com proposen Aragonès i Joan Tardà, el vicepresident tindrà capacitat d'acordar amb ells els pressupostos en nom d'ERC i JxCat", ha recalcat.L'exlíder de l'ANC també ha admès que l'incomoda la "incapacitat" de JxCat i ERC per pactar abans i després de l'últim cicle electoral, cosa que, al seu parer, els ha portat a perdre l'Ajuntament de Barcelona i l'hegemonia en altres consistoris i a la Diputació de Barcelona. "El que m'incomoda no són els pactes que s'han fet, sinó els que s'han deixat de fer", ha dit, i ha defensat que en política no s'han d'evitar pactes però sí prioritzar-los amb aquells amb qui es té més proximitat; en aquest cas, els comuns i la CUP.En ser preguntat si ERC està ocupant la centralitat política que s'atribuïa a l'espai de JxCat, Sànchez ha cridat a no confondre la centralitat amb guanyar eleccions, i ha destacat que és important guanyar eleccions però "no és determinant si no es poden construir majories sòlides per governar".

