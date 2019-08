Asens carrega contra la «prepotència i el tacticisme compulsiu» del PSOE

Jaume Asens: "El PSOE ha d'assumir que els governs de partit únic han passat a la història"

"Arrogància, prepotència i tacticisme compulsiu". Així ha definit el portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, l'actitud del PSOE després que hagi rebutjat la proposta de govern de coalició que Unides Podem ha posat sobre la taula. En una entrevista a SER Catalunya, Asens ha insistit que és Pedro Sánchez qui té "la responsabilitat" de guanyar-se la confiança de la resta de grups."El PSOE ha d'assumir que els governs de partit únic han passat a la història", ha sentenciat Asens, que ha precisat que això sí que ha estat entès pels partits de dretes, que no han dubtat en sumar per governar a comunitats com Andalusia o Madrid. El dirigent dels comuns ha assegurat que resulta incomprensible que ara Sánchez doni la coalició "per caducada" quan durant el seu discurs d'investidura fallida va dir que no estava disposat a renunciar als seus ideals. "Un projecte polític no caduca d'un dia per l'altra", ha dit.En al mateixa línia, el diputat i membre de la mesa Gerardo Pisarello, ha lamentat el "xantatge" al qual, sota el seu judici, els està sotmetent el president en funcions abocant-los a triar entre "un xec en blanc o eleccions". Preguntat sobre si va ser un error el fet d'haver rebutjat al juliol entrar al govern amb una vicepresidència i tres ministeris, Asens ha argumentat que dues de les carpetes que els va oferir el PSOE "no eren reals" perquè estaven buides de contingut. "Ens oferien gestionar el 5% del pressupost quan aportem el 33% dels vots en el govern", ha dit el dirigent.A més, sobre el fet que els socialistes al·leguin tenir "desconfiança" en els de Pablo Iglesias, els comuns es pregunten si Sánchez tenia total confiança en el líder de Ciutadans, Albert Rivera, quan l'any 2016 estava disposat a oferir-li la vicepresidència del govern arran del pacte que van forjar per a una investidura que finalment va resultar també fallida. Asens també ha dit que no sembla que aquesta falta de confiança afecti en territoris en els quals el PSOE i Podem han aconseguit tancar pactes de repartiment de responsabilitats.La proposta que Podem ha enviat al PSOE feia referència a la creació d'una taula de negociació "multilateral" per afrontar el conflicte entre Catalunya i l'Estat. De fet, entre els motius que esgrimeixen els socialistes per rebutjar la coalició amb Podem està la discrepància sobre la crisi catalana. Els comuns defensen, però, que el fet de no incloure el referèndum en el seu document per intentar negociar amb el PSOE no vol dir que hagin decidit aparcar-lo. "No hem renunciat el referèndum ni a la llei de claredat, simplement demanem seure en una taula perquè cadascú expliqui la seva proposta", ha dit Asens, que ha lamentat el "silenci" de Sánchez sobre Catalunya en el debat de la investidura fallida del mes de juliol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor