Borràs, a favor d'un govern de concentració: «Ja hauria de ser-hi»

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, s'ha mostrat aquest dimarts plenament a favor de formar un govern de concentració a Catalunya. "Ja hauria de ser-hi", ha assenyalat en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha afegit que ja es va tard i que "naturalment" en les darreres eleccions al Parlament ja s'hauria hagut de pensar en un govern de concentració."Naturalment jo penso que hauria d'haver-hi un govern de concentració, però ja hauria de ser-hi", ha assenyalat. "Si ara ho veiem davant les sentències, doncs bé, intentem convertir una situació d'injustícia en una oportunitat per fer-nos més forts", ha apuntat.D'altra banda, i en la mateixa línia que el president, Quim Torra, va apuntar dimarts des de Prada de Conflent , ha fet una crida a la unitat independentista i ha defensat que, si n'hi hagués hagut, no s'hauria produït el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona.Després que Torra fes una crida a la confrontació amb l'Estat, Borràs ha dit que l'Estat ja s'està confrontant amb el Govern, i que el que proposa el president és "mantenir aquest embat democràtic de manera cívica i pacífica, perquè la confrontació ja hi és". També ha negat que Torra s'estigui desmarcant del president d'ERC, Oriol Junqueras, que opina que la solució "només pot passar pel diàleg".Sobre la convocatòria d'eleccions, Borràs ha considerat que qualsevol convocatòria de comicis "separa", perquè es confronten programes i ha qüestionat que s'hagin d'entendre amb ERC "millor" després d'unes eleccions. "No es tracta d'anar a una altra confrontació electoral, alterant majories i fent-nos perdre, potser, el que tenim ara", ha asseverat. Amb tot, ha assenyalat que "hi ha moltes maneres d'actuar junts" i ha rebutjat tractar-se d'adversaris entre els independentistes.De fet, aquesta unitat és clau, per Borràs, perquè no s'imposi "la lògica de partits de la pitjor de les maneres", com considera que s'ha pogut fer amb el pacte de la Diputació de Barcelona, en una aliança entre PSC i JxCat. "No va dependre de mi", se n'ha distanciat la portaveu al Congrés. "El què no fem junts no ho podrem aconseguir. Junts vam poder fer l'1-O. Separats no vam poder investir el president Puigdemont", ha il·lustrat.De nou, Borràs s'ha reafirmat en el no a Pedro Sánchez de cara a una segona investidura, ja que considera que ara "no només hi ha 155 raons pel no, sinó que en aquest mes i mig se n'ha pogut afegir alguna més". Borràs ha criticat el paper del president del govern espanyol en funcions per haver descartat la proposta d'Unides Podem. "Rebutjarà el que no sigui votar-lo a ell perquè sí", ha criticat.En ple procés d'endreça de l'espai postconvergent, Borràs ha esquivat respondre quin paper hi jugarà a JxCat. De fet, ha assegurat que el que ella voldria fer és ser consellera de cultura, com era, i ha explicat que ara és a Madrid perquè li ho va demanar l'expresident Carles Puigdemont i també Jordi Sánchez. "En aquest moment soc aquí, mirant de ser tan útil com sigui possible", ha dit.També ha reivindicat el paper de Carles Puigdemont, que "treballa incansablement des de l'exili pel reconeixement internacional" del moviment independentista. "Té tots els papers, perquè és la persona que encapçala tot el que va representar el post 1-O, des de l'exili", ha resolt.

