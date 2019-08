Aragonès compareix al Parlament per explicar la retallada pressupostària

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, compareix a les 10h al Parlament per explicar la retallada pressupostària de la Generalitat. Aragonès explicarà que l'ajust de despesa ha de "protegir" els serveis públics davant la "irresponsabilitat" i la "paràlisi" del govern espanyol en funcions.Detallarà també que l'ordre de tancament serveix per salvaguardar els serveis públics "davant l'asfíxia econòmica del govern espanyol contra Catalunya" i per garantir el benestar i la seguretat dels catalans. També manifestarà que l'ordre no afecta les nòmines, la salut, l'educació ni els serveis socials.Aragonès compareix davant la Comissió d'Economia i Hisenda amb un intervenció inicial d'una hora com a màxim; després de finalitzar podran interpel·lar els grups i, després, el vicepresident tindrà una altra mitja hora de rèplica. La presidenta de la Comissió, Teresa Pallarès (JxCat), decidirà si obre un nou torn per als grups perquè puguin formular preguntes o demanar aclariments sobre tot el que s'ha abordat fins a aquest moment en la sessió informativa.Pallarès va enviar la convocatòria d'aquesta comissió el passat dimarts 13 de agost -després que transcendís la retallada pressupostària- i dilluns la cambra va fer oficial la data i l'hora en què se celebrarà.La compareixença d'Aragonès es fa a petició dels comuns i la CUP , i el mateix vicepresident, dies enrere, ja va explicar que estava disposat a acudir a la Cambra per donar les explicacions oportunes.Malgrat que la retallada pressupostària és de la Generalitat i afecta als seus comptes, el vicepresident va argumentar que es deu a les conseqüències de "l'asfíxia econòmica del Govern espanyol contra Catalunya".El dijous 8 d'agost el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar que la Conselleria d'Economia ordenava una retallada del voltant d'un 6% de les empreses participades pel Govern, com ara la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA ) i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).La decisió del Departament que lidera Aragonès, però, no afecta qüestions com els serveis essencials, el pagament de nòmines i les subvencions i inversions ja compromeses pel Govern.Segons s'exposava en el document publicat pel DOGC, els objectius del pla d'acció són el "manteniment del nivell de prestació dels serveis públics fonamentals i, de l'altra, el compliment dels compromisos ineludibles de la despesa".Precisament dilluns, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va criticar l'"ofec econòmic" de l'Estat cap a Catalunya, i li va reclamar uns 1.300 milions d'euros en concepte de les bestretes del model de finançament pendents de pagament (més de 800 milions) i de liquidació de l'IVA (480)."Des del Govern no volem quedar-nos de braços creuats i volem denunciar i demanar que ens paguin allò que ens toca, que són aquests 1.300 milions", ha exposat.

