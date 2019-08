VÍDEO L'Open Arms es desborda d'alegria abans del desembarcament

Després de 20 dies d'odissea al Mediterrani Central, els migrants rescatats de les aigües per l'Open Arms i la tripulació del vaixell de l'ONG catalana del mateix nom han celebrat aquest dimarts al vespre bord l'imminent desembarcament a l'illa italiana de Lampedusa, que ha ordenat poques hores abans la Fiscalia d'Agrigent, com es pot veure en aquest vídeo difós per l'ONG.

