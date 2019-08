VÍDEO Roba un cotxe de 239.000 euros, fuig a peu per Montjuïc i intenta amagar-se entre matolls

Mosso fora de servei detecta un lladre que roba un cotxe d’un concessionari. L'interceptem a Montjuïc i fuig a peu saltant un mur de 4 m i s'amaga entre matolls. Detingut amb l'ajuda de @BCN_Bombers pic.twitter.com/q1R425LKds — Mossos (@mossos) August 20, 2019

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts a la tarda un home de 45 anys que hauria robat un vehicle de gamma alta, valorat en 239.000 euros, d'un concessionari del districte de Sants-Montjuïc de BarcelonaUn agent de la policia catalana fora de servei ha detectat prop del concessionari al presumpte lladre de cotxes, al qual coneixia, i ha alertat a la comissaria del districte, però quan l'agent i altres dos efectius de paisà han entrat en l'establiment per a parlar amb el responsable han escoltat com un cotxe sortia a tota velocitat del local.El vehicle ha fugit per la vorera i diversos vianants han hagut de saltar per a esquivar-lo, però cap d'ells ha sofert lesions. Els Mossos han pogut parar al fugitiu davant l'hotel Miramar i el sospitós ha sortit corrent, ha saltat un mur de quatre metres i s'ha amagat en una zona de matolls de difícil accés.Agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) s'han sumat a la cerca i s'ha demanat col·laboració dels Bombers de Barcelona per si es necessitava una escala o elevador. Els equips participants en la persecució han trobat a l'home i, després de portar-lo a una zona segura, l'han detingut. Passarà a disposició judicial en les pròximes hores.

