El propietari de dos ponis robats a Reus ofereix una recompensa per a recuperar-los

Els robatoris en pisos, cases i xalets són, per desgràcia, habituals però també ho són els que es produeixen a les parcel·les. Un dels últims casos és el que va passar la nit de diumenge a dilluns en una finca a la Plana, ubicada entre Reus i Vila-seca.Aitor Martín ha explicat aque li van sostreure dos ponis que tenia a l'estable. El propietari dels animals assegura que tenen xip i que estan registrats a nom seu. Sospita que els hi poden haver robat per tenir-los en una altra finca, ja que en cas de vendre'ls, "o el comprador és un ignorant o bé, que els compra sabent que són robats". El mateix jove ha apuntat que ell va comprar els ponis per 500 euros fa tres anys.Martín ha afirmat que ja han presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per intentar recuperar els animals. El cos policial va demanar a l'afectat que no canviés el pany que van destrossar els lladres per accedir al recinte on hi havia els animals fons que hi anessin però, "com que venen, hem decidit canviar-lo perquè no ens acabin de prendre els pocs animals que ens queden".Per intentar tenir pistes sobre on poden estar els animals, Martín ofereix 100 euros a qui li pugui donar informació sobre els fets. Ho ha fet públic a través d'una publicació a les xarxes socials. Martín ha afirmat que ja han rebut algunes trucades. Una d'aquestes els va informar que s'hauria vist un cotxe d'alta gamma, un Porsche Cayenne, que arrossegaria un remolc en un municipi de les Terres de l'Ebre carregat amb dos ponis. Davant d'això, el propietari dels animals va trucar a la policia local perquè pogués confirmar si es tractava dels seus però, segons apunta, els agents els van dir que primer se n'havien d'assegurar perquè no podien irrompre a la finca sense cap prova. Aquestes trucades no han sigut les úniques però de moment, encara no té cap rastre cert dels animals.Aitor Martin i la seva família volen tornar a tenir els ponis i demanen col·laboració. Es pot contactar amb ells a través de dos números de telèfon: 699 35 97 68 o 608 93 72 09.El robatori dels dos animals no és l'únic que han patit l'Aitor Martín i la seva família en els 30 anys que fa que tenen aquesta finca. El jove ha apuntat que sis dies abans, ja li havien sostret unes quantes gallines, cabres i oques, les quals no cap porten tipus de xip i per tant, són poden ser identificades.Per altra banda, afirma que durant aquests anys, ja els hi havien entrat moltes més vegades però només els havien robat ferro, cables de coure i qualsevol cosa de ferralla. En els dos últims robatoris això ha canviat i ara ja els han sostret els animals.

