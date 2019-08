El xoc estratègic entre partits i societat civil eclipsa deu anys de consultes independentistes

El que havia de ser una taula rodona per fer balanç dels 10 anys de consultes independentistes a Catalunya, s'ha convertit en un niu de retrets entre polítics i societat civil, sobre l'estratègia a seguir després de la sentència de l'1-O al Tribunal Suprem. En el marc de les jornades de la Universitat Catalana d'Estiu , una taula rodona conformada per l'exconsellera Irene Rigau, el coordinador de la consulta d'Arenys de Munt, Josep Manel Ximenis, i l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, pretenia fer balanç de la dècada transcorreguda des de la consulta d'Arenys de Munt del 13 de setembre del 2009, a pocs mesos que es conegui la sentència de l'alt tribunal espanyol. El debat, però, ha encès els ànims dels participants, que no s'han estalviat comentaris i dards enverinats.Ximenis s'ha mostrat crític amb la classe política i ha apuntat que aquesta està impedint als ciutadans "avançar cap a la independència real". De fet, ha anat més enllà i ha sentenciat que actualment la societat civil "és molt més audaç que els partits polítics". Segons ha afirmat, doncs, el que s'ha de fer és "canviar" els partits per la ciutadania perquè, tal com ha considerat, aquests aboquen els catalans cap "al fracàs i a dependre d'Espanya per sempre més". "El que està passant ara probablement" és que els polítics estan "segrestant la voluntat ciutadana", ha afirmat.Per al·lusions, Dionís Guiteras, alcalde de Moià, s'ha volgut desmarcar de les crítiques i ha considerat que "allò important" és que aquests mesos que venen no estiguin replets de "debats estèrils" per criticar-se els uns als altres. També ha cridat a la mobilització, en el moment en què es donin a conèixer les sentències: "Que no siguem els quatre de sempre tallant carrers o fent mobilitzacions". En la mateixa línia, Rigau ha sentenciat: "Si ens flagel·lem tindrem una frustració que el país no es mereix".L'exconsellera, a més, ha donat la raó al president de la Generalitat, Quim Torra, i ha reclamat - tot fent memòria al seu període com a diputada del grup Junts pel Sí- la "transversalitat" i "unitat" de tots els partits polítics i de la societat civil. Fent referència a la Diada de l'Onze de setembre, ha considerat que "la majoria de catalans prefereix mantenir l'objectiu clar, encara que s'hagi de tardar una mica més" en arribar a l'autodeterminació.En qualsevol cas, però, també ha assegurat que "caldrà una resposta sòlida i agosarada" a les sentències del procés, i sobre les paraules de Torra d'aquest matí, en què ha cridat a la mobilització de tots els sectors independentistes, ha apuntat que "avui ha començat l'inici del curs polític".La cita inicial, que pretenia ser un debat sobre els deu anys d'independentisme a partir de la consulta d'Arenys, s'ha entorpit pels retrets dels ponents. Els tres, però, han tingut temps per elogiar la importància d'aquesta fita històrica. Rigau, de fet, ha apuntat que "Arenys de Munt va obrir un cicle històric".Ximenis, per altra banda, ha recordat que malgrat la "falta de suport" de les formacions, la societat civil va saber mobilitzar-se i dur a terme un referèndum que va ser el precedent de múltiples consultes arreu del territori català. També ha deixat clar que "ni el 9-N ni l'1-O" haguessin estat possibles sense l'embrió d'Arenys de Munt.En això s'ha posat al costat de Guiteras. Segons ell, "la consulta va iniciar el desacomplexament de l'inconformisme", i va ser a partir de llavors quan la societat catalana "va començar a despertar-se".

