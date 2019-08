Sánchez assenyala a Iglesias el camí de l'oposició

Per molt que Podem hagi demanat que "no és el moment dels retrets", el PSOE vol que el partit d'Iglesias assumeixi que la possibilitat d'entrar al govern la van perdre quan no van acceptar la seva darrera proposta al juliol

Al PSOE le gustará más o menos la propuesta de Unidas Podemos. Es comprensible, y por eso es una propuesta. Pero lo que realmente es «inviable» es que el PSOE gobierne sin apoyos o por arte de magia. — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) August 20, 2019

Sobre la Mesa de Diàleg, el silenci de Pedro Sánchez sobre Catalunya durant la investidura demostra que no podem conformar-nos amb el govern de subordinació que va oferir el PSOE, necessitem un Govern que sigui garantia d'escoltar Catalunya. — Jaume Asens (@Jaumeasens) August 20, 2019

El govern de coalició s'ha "demostrat inviable". Amb aquestes vuit paraules, el PSOE ha deixat clar a Unides Podem que el paper que té reservat per al fins ara "soci prioritari" és l'oposició. Pedro Sánchez vol ser investit abans del 23 de setembre, però només està disposat a teixir un acord programàtic amb els de Pablo Iglesias. Ni vicepresidències ni ministeris. El camí per evitar les eleccions que assenyala el president del govern en funcions és que el partit lila enterri la seva pretensió de forjar un bipartit i apuntali de forma externa un executiu monocolor del PSOE.Després d'un mes amb les converses trencades, Podem ha pres la iniciativa aquest dimarts posant sobre la taula del PSOE una proposta per reprendre la negociació . Aquest és el principal objectiu de les 119 pàgines del document enviat, que pretenien que els dos interlocutors se situessin en el mateix punt en el qual l'acord va saltar pels aires al juliol. Podem dibuixa fins a quatre possibilitats de repartiment de responsabilitats al govern. Totes elles contemplen una vicepresidència de Drets Socials i Igualtat i tres ministeris.En dues de les propostes segueix estant Treball, carpeta de la qual Iglesias va fer cavall de batalla durant la negociació de la investidura fallida, però no en els altres dos supòsits. Acceptarien renunciar-hi a canvi d'assumir Tansició Ecològica; Ciència, Innovació i Universitats i Habitatge i Economia Social; o bé, en comptes d'aquest últim, el ministeri d'Agricultura, Pesca i Espanya Buidada. Cultura i Sanitat són altres de les matèries que fan constar en les combinacions on sí que reclamen les competències en matèria laboral.Però la resposta dels socialistes ha estat que no, que res és igual des de la investidura fallida. Per molt que Podem hagi demanat que "no és el moment dels retrets", el PSOE vol que el partit d'Iglesias assumeixi que la possibilitat d'entrar al govern la van perdre quan no van acceptar la seva darrera proposta al juliol. Una decisió que sectors d'Unides Podem lamenten i atribueixen a un error per tensar massa la corda de la negociació.Ara, no només pesa la "greu desconfiança" que el PSOE s'esmerça en subratllar , sinó també que veus del PSOE vegin en la debilitat de Podem l'oportunitat per garantir-se el govern en solitari que reclamaven des de l'endemà del 28 d'abril. No són pocs els dirigents, com els dels comuns, que avisen a Iglesias que l'escenari electoral ha de ser el darrer que es contempli. Encara que sigui a costa de quedar-se fora del govern. Sotmetre's de nou al test de les urnes amb unes divisions i un malestar intern que han anat in crescendo seria un mal negoci per al partit i per les seves confluències.Poques veus de la cúpula d'Unides Podem s'han aixecat públicament davant del cop de porta del PSOE de forma bel·ligerant. La més destacada, la del líder d'IU, Alberto Garzón, que ha subratllat que el document és només una proposta i que el que "realment és inviable" és que el PSOE governi "sense suports o per art de màgia". Iglesias, de baixa paternal, s'ha limitat a felicitar l'acord assolit entre els socialistes i Podem a La Rioja i ha assegurat que "quan hi ha voluntat de compartir responsabilitats, hi ha alternativa a les dretes".De fet, que s'hagi arribat a aquest acord -i d'altres- territorial ha motivat que dirigents de Podem preguntin "on està la desconfiança". "Ha decidit ja el PSOE anar a eleccions? Si és així que ho digui obertament. Si no, que es posi a treballar", ha assegurat via Twitter la vicepresidenta primera del Congrés i dirigent de Podem, Gloria Elizo.En el memorial de greuges per dir no al govern de coalició, el PSOE no només inclou la diferent concepció sobre l'estructura de l'executiu -acusen Podem d'haver plantejat dos governs dins d'un mateix consell de ministres-, sinó també les discrepàncies davant del conflicte català. Des del PSOE ho defineixen ara com a "crisi de convivència" i no com a conflicte polític -com va signar Sánchez en el document acordat a Pedralbes amb Quim Torra el desembre del 2018- i insisteixen en el diàleg dins de la legalitat i l'enfortiment de l'estat autonòmic -tampoc fa referència a l'estat plurinacional-.De fet, el document enviat per Podem als socialistes passa de puntetes per l'assumpte i es limita a dos paràgrafs en la pàgina 51 que defensen l'impuls d'una taula de "diàleg multilateral". La composició d'aquest espai seria acordada amb el Parlament i la finalitat seria aconseguir un "apropament institucional" i la cerca de solucions i diagnosis comunes al conflicte territorial. En definitiva, un diàleg que permeti la "desjudicialització" d'una crisi que Podem sí que reconeix com a política. No va més enllà ni planteja cap referèndum.Des d'Unides Podem sospiten que incloure la carpeta catalana com a motiu que impossibilita la coalició és una "excusa" per seguir defensant el govern en solitari. El cap de files dels comuns al Congrés, Jaume Asens, ha explicitat aquest temor a través d'unes piulades en les quals ha lamentat el "silenci" de Sánchez sobre Catalunya en el discurs de la investidura. "Està en joc el futur del país i la possibilitat de tenir un govern amb ministres compromesos i compromeses amb el diàleg i la democràcia que abordin Catalunya com a problema d'Estat i no com a excusa o palanca electoral", ha afirmat.De la proposta de Podem, el PSOE només destaca amb visió positiva part de les propostes programàtiques, que considera compartides. Amb tot, els d'Iglesias, plantegen propostes que el govern de Sánchez ha declinat o esquivat, com ara la regulació dels preus dels lloguers, la pujada del salari mínim a 1.200 euros, la derogació de la reforma laboral del PP del 2012 o la supressió de la llei mordassa.Rebutjada la proposta de Podem, el president espanyol en funcions es disposa a continuar amb el seu pla: reunir-se primer amb els grups menors del Congrés i afrontar després la represa del diàleg amb el partit lila amb el "programa obert" confeccionat després de reunir-se amb les entitats. La fórmula de la coalició l'ha enterrat ja abans d'arribar a la taula i l'estratègia passa per fer escollir els de Pablo Iglesias entre oposició o eleccions.

